Nevşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Nevşehir'de Uyuşturucu Operasyonu

Nevşehir'de gerçekleştirilen bir uyuşturucu operasyonunda, gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele doğrultusunda Göreme beldesinde geniş çaplı bir çalışma başlattı.

Arama Sonuçları

Operasyon sırasında şüphelilerin üzerinde ve bulundukları araç ve adreslerde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddelerin yanı sıra, 3 adet tabanca, 39 fişek, 200 lira sahte banknot, suçtan elde edildiği değerlendirilen 14,375 lira ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

Adli Süreç

Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si mahkemeye çıkarılarak tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.