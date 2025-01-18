Nevşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Nevşehir'de Uyuşturucu Operasyonu

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 13 zanlıdan 2'si tutuklandı. Valilikten alınan bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal eden ve kullanan bireyleri tespit etmek üzere kapsamlı bir çalışma yürüttü.

Operasyonun Detayları

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda belirlenen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 13 şüpheli yakalandı. Operasyon sırasında yapılan aramalarda 101,69 gram sentetik uyuşturucu, 188 gram esrar, 58 uyuşturucu hap, 2 kuru sıkı tabanca, 8 tabanca fişeği ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

Tutuklamalar ve Serbest Bırakmalar

Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Yapılan yargılama sonucunda 2 şüpheli tutuklanırken, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 13 zanlıdan 2'si tutuklandı. Adreslerdeki aramalarda, 101,69 gram sentetik uyuşturucu, 188 gram esrar, 58 uyuşturucu hap, 2 kuru sıkı tabanca, 8 tabanca fişeği ile uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.