Nevşehir'de Yolcu Minibüsü Devrildi: 6 Yaralı

Nevşehir'de yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı. Olay, Nevşehir-Ürgüp kara yolunda meydana geldi.

M.Y. idaresindeki 50 UT 579 plakalı minibüs, buzlanmanın etkili olduğu Uçhisar Kavşağı yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, minibüs sürücüsü M.Y. ile birlikte 5 yolcu yaralandı.

Kazada yaralananların durumunu öğrenmek için sağlık ekipleri hemen kaza yerine intikal etti. Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Nevşehir'de yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Nevşehir'de yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.