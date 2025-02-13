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Nevşehir'de Yolcu Minibüsü Devrildi: 6 Yaralı

Nevşehir'de meydana gelen kazada yolcu minibüsü devrildi, 6 kişi yaralandı. Yaralıların durumu stabil.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 20:31
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 20:36
Nevşehir'de Yolcu Minibüsü Devrildi: 6 Yaralı

Nevşehir'de yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı. Olay, Nevşehir-Ürgüp kara yolunda meydana geldi.

M.Y. idaresindeki 50 UT 579 plakalı minibüs, buzlanmanın etkili olduğu Uçhisar Kavşağı yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, minibüs sürücüsü M.Y. ile birlikte 5 yolcu yaralandı.

Kazada yaralananların durumunu öğrenmek için sağlık ekipleri hemen kaza yerine intikal etti. Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Nevşehir'de yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla hastaneye...

Nevşehir'de yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Nevşehir'de yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla hastaneye...

Nevşehir'de yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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