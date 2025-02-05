Nevşehir'de Yolcu Otobüsü Devrildi: 5 Yaralı

Nevşehir'de Otobüs Devrildi, 5 Kişi Yaralandı

Nevşehir-Kayseri kara yolunda meydana gelen kazada, Beytullah Y. yönetimindeki 44 FC 777 plakalı yolcu otobüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Göreme Kavşağı yakınlarında yol kenarına devrildi.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine, kaza yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yapılan incelemelerde, otobüsteki beş yolcu Kadir İ., Cumali D., Fatma D., Ali D. ve Feride K. yaralandı.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne ambulanslarla kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Nevşehir'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.