Nevşehir'de Zincirleme Kaza: 4 Otomobil Birbirine Girdi, 2 Yaralı

Kaza Ayrıntıları

Nevşehir'in 2000 Evler Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Üniversite kavşağında meydana gelen zincirleme kazada, dört otomobil birbirine çarptı ve 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 50 DH 200 plakalı Mercedes marka aracı süren M. G., kavşakta kırmızı ışık nedeniyle durdu. Aynı istikamette seyreden 50 UA 323 plakalı aracın sürücüsü F.K., duramayarak önündeki araca çarptı. Ardından E. D. yönetimindeki 42 BCN 370 plakalı araç ve H. C. A. idaresindeki 50 AET 138 plakalı otomobil de zincire dahil olarak öndeki araçlara çarptı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak ilerledi. Trafik polisleri ve vatandaşlar, kazaya karışan araçları iterek yol dışına çıkardı; araçların kaldırılmasının ardından karayolu tekrar trafiğe açıldı.

Kazayla soruşturma başlatıldı.

NEVŞEHİR’DE 4 OTOMOBİLİN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI.