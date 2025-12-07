Nevşehir'de Zincirleme Kaza: 4 Otomobil Birbirine Girdi, 2 Yaralı

Nevşehir'de 2000 Evler Mahallesi'ndeki zincirleme kazada 4 otomobil birbirine çarptı, 2 kişi yaralandı; yaralılar Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 15:57
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 15:57
Nevşehir'de Zincirleme Kaza: 4 Otomobil Birbirine Girdi, 2 Yaralı

Nevşehir'de Zincirleme Kaza: 4 Otomobil Birbirine Girdi, 2 Yaralı

Kaza Ayrıntıları

Nevşehir'in 2000 Evler Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Üniversite kavşağında meydana gelen zincirleme kazada, dört otomobil birbirine çarptı ve 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 50 DH 200 plakalı Mercedes marka aracı süren M. G., kavşakta kırmızı ışık nedeniyle durdu. Aynı istikamette seyreden 50 UA 323 plakalı aracın sürücüsü F.K., duramayarak önündeki araca çarptı. Ardından E. D. yönetimindeki 42 BCN 370 plakalı araç ve H. C. A. idaresindeki 50 AET 138 plakalı otomobil de zincire dahil olarak öndeki araçlara çarptı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak ilerledi. Trafik polisleri ve vatandaşlar, kazaya karışan araçları iterek yol dışına çıkardı; araçların kaldırılmasının ardından karayolu tekrar trafiğe açıldı.

Kazayla soruşturma başlatıldı.

NEVŞEHİR’DE 4 OTOMOBİLİN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI.

NEVŞEHİR’DE 4 OTOMOBİLİN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI.

NEVŞEHİR’DE 4 OTOMOBİLİN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI.

İLGİLİ HABERLER

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İSKİ Karaburun Tesisi'nden Arıtılmamış Atık Su Denize Boşaltılıyor
2
Bolu'da Köpek Sesleriyle Panikleyen Tilki Vatandaş Kamerasında
3
ASELSAN'dan TOLUN-F: Tek Sortide Çift Vuruş, Anti‑Jam ile Tam İsabet
4
Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın: Süreci Zedelemek İsteyenlere Fırsat Vermeyeceğiz
5
Gaziantep'te Park Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı
6
Cizre'de Define Mağrasında Çökme Tehlikesi: 11 Kişilik Kurtarma Ekibi Geri Çekildi
7
Kayseri'de Ev Yemekleri: 5 Çeşit Menü 175 TL, Emeklilerde Çay 2 TL

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi