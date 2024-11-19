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Nevşehir'deki Kaportacı Dükkanında Yangın: İtfaiye Zamanında Müdahale Etti

Nevşehir'de kaportacı dükkanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 08:33
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 08:51
Nevşehir'deki Kaportacı Dükkanında Yangın: İtfaiye Zamanında Müdahale Etti

Nevşehir’de Yangın Panik Yaratmadı

Nevşehir'de bulunan sanalya sitesindeki bir kaportacı dükkanında meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürüldü. Olay, Sümer Mahallesi Lale Sanayi Sitesi 9. Blok'taki iş yerinde kökeni bilinmeyen bir sebeple başladı.

Alevler Kısa Sürede Yayılınca...

Alevler, kısa sürede büyüyerek dükkanda bulunan iki minibüs ve bir motosiklete sıçradı. Durumun hemen fark edilmesi üzerine, Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verildi.

İtfaiye Ekipleri Hızla Müdahale Etti

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık iki saatlik yoğun bir çalışma sonucunda yangını kontrol altına alarak söndürdü. Söndürme işleminin ardından soğutma çalışmaları da gerçekleştirildi.

Hasar Büyüktü

Yangın sonucunda iş yeri ve içindeki araçlar ağır hasar aldı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili araştırmalar devam etmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Nevşehir'de sanayi sitesindeki bir kaportacı dükkanında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından...

Nevşehir'de sanayi sitesindeki bir kaportacı dükkanında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Ekipler, yaklaşık iki saat süren çalışmayla yangını söndürerek soğutma işlemi yaptı.

Nevşehir'de sanayi sitesindeki bir kaportacı dükkanında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından...

Nevşehir'de sanayi sitesindeki bir kaportacı dükkanında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Ekipler, yaklaşık iki saat süren çalışmayla yangını söndürerek soğutma işlemi yaptı.

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