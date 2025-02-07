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Nevşehir'deki Sanayi Atölyesi, 'Bob Ross' Tarzıyla Sanat Galerisine Dönüştü

Ali Ulutaş, Nevşehir’deki atölyesini Bob Ross tarzında resimlerle sanat galerisine çevirdi. Hayallerini gerçekleştirmek için hazırlık yapıyor.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 11:33
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 11:43
Nevşehir'deki Sanayi Atölyesi, 'Bob Ross' Tarzıyla Sanat Galerisine Dönüştü

Nevşehir'de Resim Tutkusu Sanayi sitesinde Yeni Bir Sayfa Açtı

Nevşehir'de sanayi sitesindeki atölyesinde, boş vakitlerini resim yaparak değerlendiren Ali Ulutaş, ünlü ABD'li ressam Bob Ross'un izinden gidiyor. 65 yaşındaki Ulutaş, kamyon ve kamyonet kasalarını boyadığı atölyesini, yaptığı tablolarla sanat galerisine dönüştürdü.

Ali Ulutaş ve Yaratıcılığı

Lale Sanayi Sitesi'nde yaklaşık yarım asırdır kamyon ve kamyonet kasalarını boyarken, Ulutaş, boş zamanlarında da yağlı boya tablolar yapıyor. Eserlerini, atölyesinin duvarlarına asarak komşuları ve müşterileriyle paylaşıyor.

Bob Ross'tan İlham Alıyor

Ulutaş, Bob Ross'u izleyerek resim yapma tutkusunu geliştirdiğini ve bu süreçte kısa sürede manzara tabloları oluşturma yeteneği kazandığını belirtti. ''Atölyeye her türlü araç geliyor, kimi söz yazdırıyor kimi resim yaptırıyor,'' diyen Ulutaş, geçmişteki dostlarının hediye olarak aldığı tabloların sayısının 100'e yaklaştığını ifade etti.

Sanat ve Duygu

Resim yaparken hissettiği duyguların kendisini farklı bir boyuta taşıdığını aktaran Ulutaş, ''Resim ayrı bir tutku. Çizerken başka bir şey düşünemiyorum.'' ifadeleriyle sanata olan tutkusunu dile getirdi. Ulutaş, şu anda yeni resimler hazırlamak için tuval kullanmayı planlıyor ve sergi hazırlıkları yaptığını sözlerine ekledi.

Nevşehir'de kamyon ve kamyonetlerin kasasını boyayan 65 yaşındaki Ali Ulutaş, boş vakitlerinde...

Nevşehir'de kamyon ve kamyonetlerin kasasını boyayan 65 yaşındaki Ali Ulutaş, boş vakitlerinde yaptığı tablolarla sanayideki atölyesini sanat galerisine dönüştürdü. Lale Sanayi Sitesi'ndeki atölyesinde araçların kasalarını boyayan Ulutaş, boş vakitlerinde de yağlı boya resimler yapıyor.

Nevşehir'de kamyon ve kamyonetlerin kasasını boyayan 65 yaşındaki Ali Ulutaş, boş vakitlerinde...

Nevşehir'de kamyon ve kamyonetlerin kasasını boyayan 65 yaşındaki Ali Ulutaş, boş vakitlerinde yaptığı tablolarla sanayideki atölyesini sanat galerisine dönüştürdü. Lale Sanayi Sitesi'ndeki atölyesinde araçların kasalarını boyayan Ulutaş, boş vakitlerinde de yağlı boya resimler yapıyor.

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