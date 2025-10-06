Nevşehir Kozaklı'da İş Makinesiyle Kaçak Kazı: 5 Kişi Suçüstü Yakalandı

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde kaçak kazı faaliyetinde bulunan şahıslara yönelik çalışmalar sonucunda önemli bir operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon ve tespit

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, huzur ve güven ortamının sağlanması ve tarihi ile kültürel mirasın korunmasına yönelik yürüttükleri teknik takip kapsamında, Abdi köyü kırsalında şüpheli araç ve insan hareketliliğini tespit etti.

Suçüstü yakalama ve ele geçirilenler

Bölgeye intikal eden ekipler, iş makinesiyle kaçak kazı yaptığı sırada Ö.T, O.Ş, T.Y, V.Y. ve M.E isimli 5 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Olay yerinde yapılan aramada dedektör ve çeşitli kazı malzemelerine el konuldu.

İşlemler sürüyor

Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında jandarmadaki işlemler halen devam ediyor. Valilik açıklamasında, benzer suçlarla etkin mücadeleye devam edileceği vurgulandı.