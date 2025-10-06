Nevşehir Kozaklı'da İş Makinesiyle Kaçak Kazı: 5 Kişi Suçüstü Yakalandı

Nevşehir Kozaklı'da iş makinesiyle kaçak kazı yapan 5 şüpheli jandarma tarafından suçüstü yakalandı; dedektör ve kazı malzemeleri ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 06.10.2025 11:13
Güncelleme Tarihi: 06.10.2025 11:13
Nevşehir Kozaklı'da İş Makinesiyle Kaçak Kazı: 5 Kişi Suçüstü Yakalandı

Nevşehir Kozaklı'da İş Makinesiyle Kaçak Kazı: 5 Kişi Suçüstü Yakalandı

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde kaçak kazı faaliyetinde bulunan şahıslara yönelik çalışmalar sonucunda önemli bir operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon ve tespit

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, huzur ve güven ortamının sağlanması ve tarihi ile kültürel mirasın korunmasına yönelik yürüttükleri teknik takip kapsamında, Abdi köyü kırsalında şüpheli araç ve insan hareketliliğini tespit etti.

Suçüstü yakalama ve ele geçirilenler

Bölgeye intikal eden ekipler, iş makinesiyle kaçak kazı yaptığı sırada Ö.T, O.Ş, T.Y, V.Y. ve M.E isimli 5 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Olay yerinde yapılan aramada dedektör ve çeşitli kazı malzemelerine el konuldu.

İşlemler sürüyor

Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında jandarmadaki işlemler halen devam ediyor. Valilik açıklamasında, benzer suçlarla etkin mücadeleye devam edileceği vurgulandı.

İLGİLİ HABERLER

TBMM'ye Gelen Teklife Göre Trafik Cezaları Tarihi Artışta: 100.000 TL'den Başlıyor

28-29 Ekim 2025 Tatil Rehberi: Cumhuriyet Bayramı Yarım Gün mü, Kimler Tatil?

Bakan Tekin'den 10 Bin Öğretmen Ataması Müjdesi: Takvim 24 Kasım'da Açıklanacak

Aynadaki Yabancı Gerçek mi? ATV'nin Yeni Dizisi Tartışma Yarattı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Denizli'de silahlı saldırıda 1 ölü, 2 yaralı
2
Elektrik Faturası 750 TL Üzeri Dikkat: Sübvansiyon Azalıyor, 'Örtülü Zam' Tartışması
3
Ankara Keçiören'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı — 2 Zanlı Yakalandı
4
Erdoğan: Akkuyu'nun Yanı Sıra Yeni Nükleer Santral Projeleri İçin Görüşmeler Sürüyor
5
Adana'da Ruhsatsız Silah ve Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
6
Gana'da M Çiçeği Salgınına Karşı 20 Bin Doz Aşı Kampanyası
7
CHP'li Otobüs Şoförü Gökhan Gülyurt, 'Dur' İhtarına Uymamak Suçlamasıyla Hakim Karşısında

Elektrik Faturası 750 TL Üzeri Dikkat: Sübvansiyon Azalıyor, 'Örtülü Zam' Tartışması

Lise 2 Yıl mı Oluyor? Bakan Tekin'den 4+4+4 ve Zorunlu Eğitim Açıklaması

Emekli Kartıyla 2025’te Hangi Hizmetler Ücretsiz? Tam Rehber

Fatura Desteği: Devlet, Belediyeler ve Bankalar 2.000 TL'ye Kadar Destek Sağlıyor

6 Ekim 2025: İstanbul'da Toplu Taşıma Ücretsiz mi? İETT Açıkladı

Güllü'nün Ölümünde Sır Perdesi: Menajer Çiğdem Deniz Emir'den İlk İtiraf

Bakan Tekin'den 10 Bin Öğretmen Ataması Müjdesi: Takvim 24 Kasım'da Açıklanacak

Aynadaki Yabancı Gerçek mi? ATV'nin Yeni Dizisi Tartışma Yarattı

28-29 Ekim 2025 Tatil Rehberi: Cumhuriyet Bayramı Yarım Gün mü, Kimler Tatil?

TBMM'ye Gelen Teklife Göre Trafik Cezaları Tarihi Artışta: 100.000 TL'den Başlıyor

2025'te Dev Hibe: Ziraat Bankası ile Traktör ve Tarım Ekipmanı Desteği

Zorunlu Kış Lastiği Öne Çekildi: Yeni Tarihler ve 5 bin 856 TL Ceza