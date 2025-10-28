Nevşehir Merkezli 'Change Araç' Operasyonunda 8 Şüpheli Yakalandı

Operasyon Detayları

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Nevşehir, İstanbul, Şanlıurfa ve Mersin adreslerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 8 zanlı gözaltına alındı.

İddialar ve Ele Geçirilenler

Soruşturmada, şüphelilerin özellikle trafik kazası, yangın ve deprem sonucu hasar görmüş araçların şasi ve motor numaralarını usulsüz olarak değiştirdikleri, ayrıca aranan, hacizli, yakalamalı veya yurt dışından getirilen yabancı plakalı araçlarla bu numaraları ikame ederek haksız kazanç elde ettikleri öne sürüldü. Zanlıların suçlamaları arasında suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık yer alıyor.

Adreslerdeki aramalarda, ruhsatsız silah ile trafikte olmayan araç ruhsatı ele geçirildi.

Soruşturmanın Seyri

Nevşehir Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından emniyet binasına getirilen zanlıların işlemleri devam ediyor. Öte yandan, şüphelilerin iş yerleri ile hasarlı araçların bulunduğu iki otoparkta yapılan inceleme sonucunda, motor ve şasi numaraları usulsüz şekilde değiştirilmiş 9 araç tespit edildi.

Nevşehir merkezli 4 ilde gerçekleştirilen "change araç" operasyonunda, araçların motor ve şasi numaralarını usulsüz şekilde değiştirdikleri öne sürülen 8 zanlı gözaltına alındı.