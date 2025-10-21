Nevşehir Ürgüp'te Gazze'ye Destek Yürüyüşü

Ürgüp Kaymakamlığı ve Nevşehir Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde tepki yürüyüşü düzenlendi

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki amacıyla bir yürüyüş gerçekleştirildi. Etkinlik, Ürgüp Kaymakamlığı öncülüğünde ve Nevşehir Filistin'e Destek Platformu tarafından düzenlendi.

Katılımcılar ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Ürgüp İlçe Mezarlığı önünde toplandı. Grup, sloganlar eşliğinde yürüyerek Ürgüp Cumhuriyet Meydanı'na ulaştı.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Ramazan Ceylan, özellikle Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi ve uluslararası toplumun, İsrail'in hukuk dışı ve insanlık suçları niteliğindeki eylemlerine karşı etkili adımlar atması gerektiğini vurguladı. Ceylan'ın açıklaması şöyle oldu:

"Uluslararası Adalet Divanı ve Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından alınan kararların eksiksiz uygulanması, sorumluların derhal tutuklanması ve yargısal mekanizmaların işletilmesi, İsrail tarafından gerçekleştirilen katliamların durdurulması için vazgeçilmezdir. Türk milleti tarih boyunca her daim zalimin karşısında mazlumun yanında yer almayı ilke haline getirmiş bir millettir. Bu vahşet, bu zulüm kime yapılırsa yapılsın, nereden gelirse gelsin, hangi sebeple dile getirilirse getirilsin kimliğine, ırkına, cinsiyetine, dinine, mezhebine, meşrebine bakmadan hakkı haykırmaya haklının yanında olmaya zulme dur demeye dün olduğu gibi bugün de yarın da en gür sedayla devam edecektir. Biz de Ürgüp halkı olarak tüm dünyayı Gazze'ye sahip çıkmaya ve Gazze halkının temel hak ve özgürlüklerini güvence altına almaya yönelik somut ve kararlı adımlar atmaya çağırıyoruz."

Ceylan, ayrıca İsrail ordusuna destek veren firmaların ürünlerine yönelik boykotun devam etmesi gerektiğini belirtti.

Etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yapılan duayla sona erdi.

