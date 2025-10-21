Nevşehir Ürgüp'te Gazze'ye Destek Yürüyüşü

Ürgüp Kaymakamlığı öncülüğünde düzenlenen yürüyüşte vatandaşlar Gazze'ye destek çağrısı yaptı; Ramazan Ceylan uluslararası müdahale ve boykot çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 21.10.2025 18:27
Güncelleme Tarihi: 21.10.2025 18:27
Nevşehir Ürgüp'te Gazze'ye Destek Yürüyüşü

Nevşehir Ürgüp'te Gazze'ye Destek Yürüyüşü

Ürgüp Kaymakamlığı ve Nevşehir Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde tepki yürüyüşü düzenlendi

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki amacıyla bir yürüyüş gerçekleştirildi. Etkinlik, Ürgüp Kaymakamlığı öncülüğünde ve Nevşehir Filistin'e Destek Platformu tarafından düzenlendi.

Katılımcılar ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Ürgüp İlçe Mezarlığı önünde toplandı. Grup, sloganlar eşliğinde yürüyerek Ürgüp Cumhuriyet Meydanı'na ulaştı.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Ramazan Ceylan, özellikle Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi ve uluslararası toplumun, İsrail'in hukuk dışı ve insanlık suçları niteliğindeki eylemlerine karşı etkili adımlar atması gerektiğini vurguladı. Ceylan'ın açıklaması şöyle oldu:

"Uluslararası Adalet Divanı ve Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından alınan kararların eksiksiz uygulanması, sorumluların derhal tutuklanması ve yargısal mekanizmaların işletilmesi, İsrail tarafından gerçekleştirilen katliamların durdurulması için vazgeçilmezdir. Türk milleti tarih boyunca her daim zalimin karşısında mazlumun yanında yer almayı ilke haline getirmiş bir millettir. Bu vahşet, bu zulüm kime yapılırsa yapılsın, nereden gelirse gelsin, hangi sebeple dile getirilirse getirilsin kimliğine, ırkına, cinsiyetine, dinine, mezhebine, meşrebine bakmadan hakkı haykırmaya haklının yanında olmaya zulme dur demeye dün olduğu gibi bugün de yarın da en gür sedayla devam edecektir. Biz de Ürgüp halkı olarak tüm dünyayı Gazze'ye sahip çıkmaya ve Gazze halkının temel hak ve özgürlüklerini güvence altına almaya yönelik somut ve kararlı adımlar atmaya çağırıyoruz."

Ceylan, ayrıca İsrail ordusuna destek veren firmaların ürünlerine yönelik boykotun devam etmesi gerektiğini belirtti.

Etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yapılan duayla sona erdi.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki amacıyla yürüyüş...

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki amacıyla yürüyüş düzenlendi. Nevşehir Filistin'e Destek Platformu tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında katılımcılar ellerindeki Türk ve Filistin bayrakları ile Ürgüp İlçe Mezarlığı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki amacıyla yürüyüş...

İLGİLİ HABERLER

Doğalgazda Kademe Dönemi Resmen Başlıyor: İllere Göre Yeni Fatura Sınırları

SGK Prim Tavanı Asgari Ücretin 9 Katına Yükseliyor — Meclis’e Yeni Teklif

2025 KYK Ek Yurt Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? GSB'den Bekleyiş Sürüyor

Aile Kart Başladı: 'Halk Kart' Gibi Geçerli Doğum Yardımları 81 İlde

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ankara 2026: Türk Dünyası Turizm Başkenti Etkinlik Takvimi ve Logo Açıklandı
2
Ankara'da 'Malezya Günü' Resepsiyonu: İlişkiler ve Ticaret Öne Çıktı
3
Özgür Özel Afyonkarahisar'da: Kimsesizlerin kimsesi olmaya geliyoruz
4
Emeklilere Kredi Kapısı Açıldı: Limit, Yaş Sınırı ve Kredi Notu Detayları
5
İzmir'de 'Kooperatif' Yolsuzluk Davası Başladı: Tunç Soyer ve 65 Sanık Hakim Karşısında
6
Bakan Ersoy Ayasofya'da Restorasyon ve Güçlendirme Çalışmalarını Yerinde İnceledi
7
Belçika'da Yeni Çalışma Saatleri Dönemi Başladı

Ehliyet Yenilemede Son 10 Gün: Ücret 7 bin 438 TL'ye Çıkıyor

Adıyaman'da 2.000 TL'lik Halk Kart: 2.345 Aileye Ödeme Yapıldı

Aile Kart Başladı: 'Halk Kart' Gibi Geçerli Doğum Yardımları 81 İlde

Kadınlar Askere Mi Gidecek? TBMM'ye Sunulan Zorunlu Askerlik Teklifi

Ankara Elektrik Kesintisi 21 Ekim 2025 — Elektrikler Ne Zaman Gelecek?

Sağlık Bakanlığı 26.673 Personel Alımı Resmi Gazete'de — Branş Dağılımı

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları 2025: e-Devlet, Tarih ve Şartlar

Zirai Don Desteği Başlıyor: Yumaklı 13 Milyar 221 Milyon TL Müjdesi

Doğalgazda Kademe Dönemi Resmen Başlıyor: İllere Göre Yeni Fatura Sınırları

SGK Prim Tavanı Asgari Ücretin 9 Katına Yükseliyor — Meclis’e Yeni Teklif

21 Ekim 2025 Günlük Burç Yorumları: Terazi Yeniayı Tüm Dengeleri Değiştirecek

2025 KYK Ek Yurt Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? GSB'den Bekleyiş Sürüyor