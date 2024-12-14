Nevşin Mengü, PYD/YPG Soruşturmasında Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı

Sosyal medya hesabında paylaştığı bir video nedeniyle terör örgütü PYD/YPG ve eylemlerini övüldüğü iddiasıyla gözaltına alınan gazeteci Nevşin Mengü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mengü'nün, kırmızı bültenle aranan PYD/YPG terör örgütü elebaşı Salih Müslim ile gerçekleştirdiği röportajın içeriği nedeniyle harekete geçti. Savcılık, söz konusu röportajda terör örgütünün ve eylemlerinin övüldüğüne dair önemli bulgulara ulaştı ve bu kapsamda Mengü hakkında resen soruşturma başlattı.

Ayrıca, hakkında gözaltı kararı verilen şüpheli Mengü, emniyet güçleri tarafından bu sabah gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılıkta ifadesi alınan Mengü, adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, şüpheliye yurt dışına çıkış yasağı koyarak serbest bırakılmasına karar verdi.