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Nevşin Mengü'ye Terör Örgütü Propagandası Suçlamasıyla Dava Açıldı

Gazeteci Nevşin Mengü, PYD/YPG propagandası yaptığı gerekçesiyle 1 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapisle yargılanacak.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 15:30
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 15:30
Nevşin Mengü'ye Terör Örgütü Propagandası Suçlamasıyla Dava Açıldı

Gazeteci Nevşin Mengü Hakkında Dava Açıldı

Sosyal medya platformunda yayınladığı bir video nedeniyle gazeteci Nevşin Mengü, terör örgütü PYD/YPG propagandası yapmakla suçlanıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Mengü'nün PYD/YPG terör örgütü lideri Salih Müslim ile yaptığı röportajı herkese açık bir şekilde paylaştığı belirtiliyor.

İddianame ve İddialar

İddianamede, Salih Müslim'in örgütün bölücülük amaçlı faaliyetlerini meşru gösterme ve yayma amacı taşıyan açıklamalarının bulunduğu ifade ediliyor. Nevşin Mengü'nün bu tür beyanları yayımlayarak terör örgütü propagandası yaptığı iddia ediliyor. Videonun binlerce kişi tarafından izlendiğine dikkat çeken savcılık, bu eylemin "terör örgütü propagandası yapmak" suçuna girdiğini vurguladı.

Ceza Talebi

Mengü'nün, "basın ve yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmektedir. Ayrıca, söz konusu iddianamede, "suçu ve suçluyu övmek" suçlamasıyla ilgili bir adli kontrol kararı verildiği belirtiliyor.

Yayıncı olarak katıldığı programda suçu öven bir beyanda bulunmadığı ifade edilen Mengü, bu süreç boyunca dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

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