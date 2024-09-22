Nevzat Bahtiyar'dan Şok İtiraf: "Narin'in Annesi İlk Günden Öldüğünü Biliyordu"

DİYARBAKIR'DA KORKUNÇ CİNAYETTE YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Diyarbakır’da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmesiyle ilgili soruşturma sürerken, şüpheli Nevzat Bahtiyar’ın üçüncü kez verdiği ifade gündemi sarstı. Bahtiyar, küçük Narin’i dereye gömdüğünü itiraf ederken, olaya dair şok edici yeni detaylar da paylaştı. Bahtiyar, ifadesinde Narin’in annesi Yüksel Güran’ın kızının öldüğünü ilk günden bildiğini öne sürdü. İşte korkunç cinayete dair yeni bilgiler...

"SALİM BANA NARİN’İ ÖLDÜRDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ"

Cinayetle ilgili olarak cezaevinde tutuklu bulunan Nevzat Bahtiyar, üçüncü kez Diyarbakır Adliyesi'nde ifade verdi. Gece yarısı gerçekleştirilen sorgusunda Bahtiyar, amca Salim Güran’ın kendisini zorlayarak cinayete ortak ettiğini iddia etti. Salim Güran’ın, Narin’i kendisinin öldürdüğünü söylediğini belirten Bahtiyar, şu ifadeleri kullandı:

"Salim, bana Yüksel’le birlikte olduğumuzu Narin’in gördüğünü söyledi ve bu yüzden kızı öldürdüğünü itiraf etti. Ardından bana, ‘Artık sen de benim suç ortağımsın. Bu olaya tanık oldun, cesedi yok et. Yoksa senin oğlunu gittiği futbol okulundan aldırırım ve kafasına sıktırırım’ dedi. Ayrıca, cesedi yok etmem karşılığında bana 200 bin lira teklif etti."

"CESETLE EVİ TERK ETTİM"

Nevzat Bahtiyar, Salim Güran’ın tehditleri üzerine cesedi ortadan kaldırmaya zorlandığını belirtti. Salim’in cesedi battaniyeye sardıktan sonra kendisine verdiğini ve birlikte evi terk ettiklerini anlatan Bahtiyar, o anları şu sözlerle ifade etti:

"Salim, Narin’in cesedini battaniyeye sardıktan sonra kucağıma verdi. Cesetle birlikte evden çıktım. Evden çıktığımızda kapı önünde Narin’in terlikleri vardı. Salim, terlikleri de battaniyenin içine koymamı söyledi. Sonra cesedi evime götürerek ahırıma bıraktım."

"CESEDİ DEREYE GÖMDÜM"

Bahtiyar, cesedi ortadan kaldırmak için Salim Güran’ın talimatlarını yerine getirdiğini ve cesedi Eğertutmaz Deresi’ne gömdüğünü belirtti. Cesedi dereye götürdükten sonra dikkat çekmemesi için üzerine büyük bir taş koyduğunu söyleyen Bahtiyar, bu süreci şöyle anlattı:

"Salim bana cesedi gerekirse parçalamamı ve Eğertutmaz Deresi’ne atmamı söyledi. Ben de cesedi daha önce yer gösterme yaptığım yere götürdüm ve oraya bıraktım. Cesedin üzerine büyük bir taş koyarak dikkat çekmemesini sağladım."

"NARİN'İN ANNESİ BİLİYORDU"

Nevzat Bahtiyar’ın ifadesinde dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise Narin’in annesi Yüksel Güran ile ilgili oldu. Bahtiyar, Narin’in annesinin olay anında her şeyi gördüğünü ve kızının ölümünü bildiğini iddia etti:

"Cesedi gömerken yukarı doğru, Arif Güran’ın evine baktım. Bu sırada Yüksel’in elleriyle yüzünü kapatarak ağladığını gördüm. Kızının öldüğünü ilk günden beri biliyordu ama hiçbir şey yapmadı."

Bu ifadenin ardından Narin’in annesi Yüksel Güran’ın da cinayet soruşturmasında daha yakından incelenmesi bekleniyor.

SALİM GÜNAN'IN İLİŞKİSİ İDDİASI

Bahtiyar’ın verdiği ifadede, amca Salim Güran’ın Yüksel Güran ile yasak ilişki yaşadığı ve bu ilişkinin küçük Narin tarafından görülmesinin ardından cinayetin işlendiği iddia ediliyor. Bahtiyar, bu olayı gördüğü için Salim’in küçük kızı öldürdüğünü ve kendisini tehdit ederek cesedi ortadan kaldırmaya zorladığını belirtti.

NARİN'İN KAYBOLUŞUNDAN CİNAYETE UZANAN SÜREÇ

8 yaşındaki Narin Güran, Diyarbakır’da kaybolduktan tam 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılmıştı. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturmada Nevzat Bahtiyar ve Salim Güran gözaltına alınmıştı. İlk başta suçlamaları reddeden Bahtiyar, daha sonra itiraf ederek Narin’i dereye gömdüğünü kabul etmişti.

Cinayetle ilgili yeni detayların ortaya çıkmasıyla birlikte soruşturmanın derinleşmesi ve yeni gözaltıların olabileceği düşünülüyor. Narin’in annesi Yüksel Güran’ın da ifadeye çağrılabileceği ve olayla ilgili daha fazla bilgi edinilmesi için soruşturmanın hızlandırılacağı belirtiliyor

Diyarbakır’da yaşanan korkunç cinayetle ilgili ortaya çıkan yeni detaylar, soruşturmanın seyrini değiştirebilir. Nevzat Bahtiyar’ın son ifadesi, olaya karışan daha fazla kişi olabileceğini ve küçük Narin’in cinayetinin arkasında karmaşık bir ilişkiler ağının bulunduğunu gösteriyor. Bu korkunç olayın tüm gerçekleriyle aydınlatılması için soruşturma devam ediyor.