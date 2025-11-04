New Jersey Vali Seçiminde Bomba İhbarları: Oy Merkezleri Geçici Kapatıldı

New Jersey'de vali seçiminde e-posta ile gelen bomba ihbarları bazı oy merkezlerinin geçici kapatılmasına yol açtı; güvenlik taramaları ve soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 22:10
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 22:10
New Jersey vali seçiminde e-posta bomba ihbarları paniğe yol açtı

ABD’nin New Jersey eyaletinde düzenlenen vali seçiminde, e-posta yoluyla çok sayıda bomba ihbarı yapılması nedeniyle bazı oy verme merkezleri geçici olarak kapatıldı veya alternatif yerlere taşındı. Yarış, Demokrat Parti adayı Mikie Sherrill ile Cumhuriyetçi Parti adayı Jack Ciattarelli arasında sürüyordu.

İhbarlar ve yetkililerin müdahalesi

Bomba ihbarlarının geldiği Paterson, Bergen, Essex, Mercer, Middlesex, Monmouth, Ocean ve Passaic bölgelerinde bazı sandıklar kısa süreli kapatıldı ya da seçmenler başka merkezlere yönlendirildi. New Jersey Başsavcılığı, güvenlik güçlerinin "her ihtimale karşı" müdahalede bulunduğunu ve oy verme yerlerinin güvenliğini sağlamak için gerekli tüm adımların atıldığını bildirdi.

Polis ekipleri tehdit edilen tüm merkezlerde inceleme yaptı; bazı noktalarda oy verme işlemlerine kısa süreli ara verildi, bazı merkezler yeniden açıldı.

Yerel örnekler: Newark, Paterson ve Mercer County

Newark Polisi, sahte bomba tehdidi içeren e-postaların kaynağını araştırdığını açıkladı. Gotthard Caddesi’ndeki bir tehdit "asılsız" olarak değerlendirildi ve bildirildiğine göre Newark’ta hiçbir oy verme noktası kapatılmadı.

Paterson’da 10 No’lu Okul önünde geniş güvenlik önlemleri alındı. Belediye Başkanı Andre Sayegh, "Tehditleri çok ciddiye alıyoruz. Oy kullanma merkezlerini derhal boşalttık. Ancak şu anda tüm merkezler güvenli ve seçmenlerin erişimine açık" dedi.

Mercer County’de sabah saat 05.00 sıralarında Gladstone Caddesi’ndeki Hedgepeth William İlkokuluna yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı; polis köpekleriyle yapılan aramada patlayıcıya rastlanmadı. Aynı ilçede Ewing Lisesi de benzer bir tehditle karşılaştı.

Soruşturma ve oy kullanma süreci

New Jersey genelinde gün boyunca süren güvenlik operasyonlarının ardından birçok merkez yeniden açıldı. FBI ve eyalet polisi, tehditlerle ilgili ortak soruşturma başlattı. Seçim yetkilileri, olayların oylama sürecine ciddi bir etkisi olmadığını ve katılımın planlandığı şekilde sürdüğünü belirtti.

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut: İstanbul, Ankara, İzmir'e Kaç Konut Verilecek?