New Journalism 101 Eğitimi Tamamlandı

New Journalism 101 Eğitimi Başarıyla Tamamlandı

Anadolu Ajansı (AA) Akademi koordinasyonunda gerçekleştirilen New Journalism (NJ) 101 eğitimi başarıyla sona erdi.

Modern Gazetecilik Becerileri Kazandırıldı

Eğitim programı boyunca katılımcılara, modern gazeteciliğin temel prensipleri ve uygulamaları hakkında kapsamlı bilgiler sunuldu. Yeni nesil gazeteciliğin dinamiklerini anlamaları için çeşitli teknikler ve stratejiler aktarıldı.

AA Akademi'nin hedefi, kaliteli ve yenilikçi habercilik anlayışını yaymak ve katılımcıların mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak olarak belirtildi. Eğitim sonunda katılımcılar, kazandıkları bilgilerle gazetecilik kariyerlerinde önemli adımlar atacaklarına olan inançlarını dile getirdi.