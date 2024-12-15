DOLAR
34,92 0%
EURO
36,7 0%
ALTIN
2.976,68 0%
BITCOIN
3.598.641,46 -2,38%

New Journalism 101 Eğitimi Tamamlandı

AA Akademi tarafından düzenlenen New Journalism 101 eğitimi sona erdi. Katılımcılara modern gazetecilik becerileri kazandırıldı.

Yayın Tarihi: 15.12.2024 17:13
Güncelleme Tarihi: 15.12.2024 17:13
New Journalism 101 Eğitimi Tamamlandı

New Journalism 101 Eğitimi Başarıyla Tamamlandı

Anadolu Ajansı (AA) Akademi koordinasyonunda gerçekleştirilen New Journalism (NJ) 101 eğitimi başarıyla sona erdi.

Modern Gazetecilik Becerileri Kazandırıldı

Eğitim programı boyunca katılımcılara, modern gazeteciliğin temel prensipleri ve uygulamaları hakkında kapsamlı bilgiler sunuldu. Yeni nesil gazeteciliğin dinamiklerini anlamaları için çeşitli teknikler ve stratejiler aktarıldı.

AA Akademi'nin hedefi, kaliteli ve yenilikçi habercilik anlayışını yaymak ve katılımcıların mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak olarak belirtildi. Eğitim sonunda katılımcılar, kazandıkları bilgilerle gazetecilik kariyerlerinde önemli adımlar atacaklarına olan inançlarını dile getirdi.

İLGİLİ HABERLER

BİM 20 Aralık 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu ile Avantajlı Yılbaşı İndirimleri Sizi Bekliyor

Konut Kredilerinde Yeni Dönem: 2025 İçin Kaçırılmayacak Fırsatlar!

Alışveriş Fişlerinden Kazanç: Hayhay ile Kazanmaya Hazır Olun!

Emekliler İçin 2025 Yılı Zam Beklentisi: Seyyanen Zam ve Refah Payı Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Yeni Anayasa Açıklaması ve Suriye Politikaları
2
İsrail, İrlanda'daki Büyükelçiliğini Kapatma Kararı Aldı
3
AA Akademi'nin 'New Journalism 101' Eğitimi Katılımcılardan Tam Not Aldı
4
Ankara'da Uyuşturucu Operasyonu: Tır Şoförü Tutuklandı
5
New Journalism 101 Eğitimi Tamamlandı
6
Erzurum'da "Gazze'yi Duyan Yok Mu?" Paneli Düzenlendi
7
Afganistan'da Kömür Madeni Çöktü: 22 İşçi Kurtarıldı

İtalyan Mutfağının Unutulmaz Makarna Sosları ve Eşleşmeleri

Yılbaşı Ritüelleri: 2025 İçin Para, Aşk ve Şans Getirin

16 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları: Dolunayın Etkileri ve Önemli Uyarılar

A101 19 Aralık 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayında! Kaçırılmayacak Fırsatlar

BİM 20 Aralık 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu ile Avantajlı Yılbaşı İndirimleri Sizi Bekliyor

15 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları: Merkür Retrosu Sona Erdi, Dolunay Enerjisi Belirleyici!

Asgari Ücret Zammı ile Sigorta Primlerinde Gizli Artış: En Düşük 6500 TL Olacak

Emekliler İçin 2025 Yılı Zam Beklentisi: Seyyanen Zam ve Refah Payı Müjdesi

150.000 TL Kredi Fırsatı: 36 Aya Kadar Vade Açıklandı

Konut Kredilerinde Yeni Dönem: 2025 İçin Kaçırılmayacak Fırsatlar!

Alışveriş Fişlerinden Kazanç: Hayhay ile Kazanmaya Hazır Olun!

Ankara'da Su Faturalarına Yüzde 30,2 Zam! Yeni Tarifeler Belirlendi