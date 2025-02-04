New Mexico'da Mahkeme Salonu Kavgası: 2 Gözaltı

New Mexico'da Mahkeme Salonu Kavgası

ABD'nin New Mexico eyaletindeki mahkeme salonunda, bir yargılama esnasında kavga çıktı. Albuquerque kentindeki olayda, duruşma sırasında mahkeme salonundaki iki kişi, sanık Swgura Ortiz'e saldırmak için harekete geçti.

Olay, Yargıç Cindy Leos'un yönettiği bir cinayet duruşması sırasında meydana gelirken, mahkemenin güvenlik kameraları tarafından detaylı bir şekilde kaydedildi. Olay anı, sosyal medya platformlarında ve Amerikan televizyonlarında büyük yankı uyandırdı.

Kavga sırasında isimleri Carlos Lucero ve Pete Ysasi olarak belirlenen iki kişi, Ortiz'e saldırmak ve bu sırada bir polis memuruna yumruk atmakla suçlandı. Görüntülerde, Lucero'nun Ortiz'e doğru koşarak yumruk attığı, ardından Ysasi'nin de dahil olduğu bir kargaşa ortaya çıktı.

Polis, Lucero ve Ysasi'yi gözaltına alırken, Lucero'nun, ailesinden bir bireyi öldürdüğü için Ortiz'e duyduğu öfkeyle saldırdığını belirtti. Lucero, yaptığı saldırının "her ana değdiği" şeklinde ifade verdi.

Öte yandan, Segura Ortiz, Ocak 2024'te Albuquerque'deki bir apartman kompleksinde bir kadını öldürmekle mahkemeye çıkarılacak.