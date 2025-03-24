New Mexico'da Parkta Meydana Gelen Silahlı Saldırıda 4 Kişi Yakalandı

New Mexico'daki silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. 4 kişi cinayetle suçlandı.

Yayın Tarihi: 24.03.2025 11:14
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 11:14
New Mexico'da Parkta Meydana Gelen Silahlı Saldırıda 4 Kişi Yakalandı

New Mexico'da Silahlı Saldırı: 4 Şüpheli Yakalandı

ABD'nin New Mexico eyaletinin Las Cruces bölgesinde bir parkta meydana gelen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Olayla ilgili olarak 4 kişi yakalanarak "cinayetle" suçlandı.

CBS News tarafından aktarılan bilgilere göre, Las Cruces yetkilileri, saldırının ardından aralarında bir yetişkin erkeğin ve 15 ile 17 yaşlarındaki üç gencin bulunduğu dört şüpheliyi gözaltına aldı.

22 Mart tarihinde gerçekleşen bu trajik olay, toplumda büyük yankı uyandırdı ve yetkililer, güvenlik önlemlerinin artırılması konusunda çalışmalar başlattı.

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