New Mexico'daki Şiddetli Selde İki Kişi Hayatını Kaybetti

New Mexico'da Sel Felaketi

ABD'nin New Mexico eyaletinde, yoğun yağışlar sonucu oluşan sel felaketi dört bir yanı etkisi altına aldı. İlk belirlemelere göre, bu olayda 2 kişi yaşamını yitirdi.

Olayın Detayları

New Mexico Eyalet Polisi, özellikle Roswell kentini etkileyen bu doğal afetten dolayı can kaybını doğruladı. Öte yandan, New Mexico Ulusal Muhafızları, sel nedeniyle araçlarında mahsur kalan 290 kişinin arama kurtarma ekiplerince güvenli bir şekilde kurtarıldığını bildirdi. Kurtarılanlardan 38 kişi hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Valilikten Acil Durum İlanı

Eyalet Valisi Michelle Lujan Grisham, Chaves County için acil durum ilan etti. Selden etkilenenlerin toparlanmasına yardımcı olmak amacıyla 1 milyon dolarlık devlet fonu tahsis edildi.

Hava Durumu Uyarıları

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), bölgedeki sağanak yağışların haftalar boyunca devam edebileceği konusunda halkı uyardı ve sel riski konusunda dikkatli olmalarını istedi.