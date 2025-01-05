New Orleans'daki Araçlı Saldırganın Seyahatleri Çarpıcı Detaylarla Ortaya Çıktı

FBI'dan Şok Açıklama

ABD'de Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Louisana eyaletinin New Orleans şehrinde gerçekleşen araçlı saldırının ardından önemli bir gelişmeyi duyurdu. Saldırganın, Haziran 2024'te Mısır ve Kanada'ya seyahat ettiği tespit edildi.

Özel Ajanın Bilgileri

FBI Özel Ajanı Lyonel Myrthil, saldırıya dair düzenlediği basın toplantısında, Shamsud Din Jabbar adlı saldırganın saldırıyı gerçekleştirirken "meta gözlük" olarak bilinen ve kayıt alabilme özelliğine sahip akıllı gözlük kullandığını ifade etti. Ayrıca, Jabbar’ın ekim 2024'te iki kez New Orleans'a geldiğini ve buradaki olayların video kayıtlarını aldığını belirtti.

Araştırmalar Devam Ediyor

Myrthil, Jabbar’ın haziran 2024’te önce Mısır’a, ardından da Kanada’ya seyahat ettiğini ve bu seyahatlerin sebeplerini araştırdıklarını kaydetti. Şu anda süregelen tüm delillerin Jabbar'ın tek başına hareket ettiğini gösterdiğini ancak olası bağlantıların da araştırılmaya devam ettiğini vurguladı.

Yeni Yılın İlk Saatlerinde Kanlı Saldırı

New Orleans'ın Bourbon Caddesi'nde yeni yılın ilk saatlerinde hızla kalabalığın arasına daldığı belirtilen saldırıda, 15 kişi hayatını kaybetmiş, 35 kişi de yaralanmıştı. Saldırganın, Texas eyaletinden 42 yaşındaki Shamsud Din Jabbar adlı eski bir asker olduğu yetkililerce doğrulandı. Olayda Jabbar, polisle girdiği silahlı çatışmada hayatını kaybetti.