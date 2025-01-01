New Orleans'daki Korkunç Olayda 10 Ölü, 30 Yaralı

New Orleans'da Korkunç Kaza: 10 Ölü, 30 Yaralı

ABD'nin New Orleans şehrinde, Bourbon Caddesi'nde bir aracın kalabalığa dalması sonucu 10 kişinin hayatını kaybettiği ve 30 kişinin yaralandığı bildirildi.

New Orleans polisi, kaza ile ilgili ilk değerlendirmelerinde olayın kitlesel bir can kaybı olarak nitelendirildiğini ifade etti. CNN'in aktardığı habere göre, bölgeye derhal sevk edilen acil durum yetkilileri, yaralıların en yakın hastanelere kaldırıldığını duyurdu.

Şehirdeki resmi afet hazırlık kurumu NOLA Ready, halkı olay yerinden uzak durmaları konusunda uyardı. Olay, 2025'in ilk günü gerçekleşti ve görgü tanıkları, yılbaşı gecesi eğlencesinin bu korkunç kazayla dehşete dönüştüğünü ifade etti.

Görgü tanıklarından Kevin Garcia, “Gördüğüm tek şey, Bourbon kaldırımının sol tarafındaki herkese çarpan bir kamyondu.” diyerek olayı anlattı. Diğer bir tanık Whit Davis ise, “Herkes bağırmaya, çığlık atmaya ve arkaya doğru koşmaya başladı. Bir süre kilitlendik, sonra sakinleşti.” şeklinde konuştu.