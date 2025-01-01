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New Orleans'ta Kalabalığa Araçla Daldı: 10 Ölü, 35 Yaralı

New Orleans'ta bir aracın kalabalığa dalması sonucu 10 kişi yaşamını yitirdi, 35 kişi yaralandı. Olay terör eylemi olarak değerlendiriliyor.

Yayın Tarihi: 01.01.2025 17:03
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 17:03
New Orleans'ta Kalabalığa Araçla Daldı: 10 Ölü, 35 Yaralı

New Orleans'ta Aracın Kalabalığa Dalması Sonucu 10 Kişi Hayatını Kaybetti

Amerika Birleşik Devletleri'nde, New Orleans'ta meydana gelen korkunç olayda, bir aracın kalabalığa dalması sonucu 10 kişi yaşamını yitirdi, en az 35 kişi yaralandı.

Olayın Detayları

New Orleans polisi, aracın Bourbon Caddesi'nde yoğun bir kalabalığa girdiğini ve olayın 03.15'te gerçekleştiğini bildirdi.

Bölge, yılbaşı kutlamalarının yapıldığı, Canal ve Bourbon caddelerinin kesişim noktasıydı. Olay sonrası acil durum hizmetleri, durumu "kitlesel bir can kaybı" olarak nitelendirerek hemen müdahale etti.

Sürücü Araçtan İndikten Sonra Ateş Açtı

Olayın ardından sürücünün, aracından çıkarak çevreye ateş açtığı aktarıldı. Yerel hastanelere kaldırılan yaralılardan 3'ünün durumu ağır.

New Orleans'ın resmi afet hazırlık kurumu NOLA Ready, yaralıların 5 farklı hastaneye götürüldüğünü ve olay yerine yaklaşılmaması gerektiği konusunda halkı uyardı.

Yetkililer Olayı Soruşturuyor

Olayla ilgili olarak ABD Başkanı Joe Biden bilgilendirildi, New Orleans Belediye Başkanı LaToya Cantrell ile iletişim kuruldu. FBI, saha soruşturmasına destek vermeye başladı.

“Sugar Bowl” Öncesi Gerçekleşti

Olay, ülke genelinden sporseverlerin katılacağı “Sugar Bowl” üniversite futbol maçı öncesinde yaşandı. Maçta Georgia Bulldogs ile Notre Dame Fighting Irish takımları karşı karşıya gelecek.

Polisten Açıklama

New Orleans Polis Departmanı Komiseri Anne Kirkpatrick, aracın "kasıtlı olarak yüksek hızda" kalabalığa daldığını ve sürücünün iki polis memurunu vurduğunu belirtti. Kirkpatrick, olayın kasıtlı bir davranış olduğunu vurguladı.

Patlayıcı Bulundu

Olay yerindeki incelemelerde, yetkililer el yapımı patlayıcılar (EYP) buldu. ESPN, olay mahallinde yerel polisin bir robot kullandığını bildirdi.

Vali’den Duygu Yüklü Açıklama

Louisiana Eyalet Valisi Jeff Landry, durumu "korkunç bir şiddet eylemi" olarak nitelendirerek, olayın kurbanları için dua çağrısında bulundu. Kentin güvenliğini sağlamak için herkesin bölgeden uzak durması gerektiğini vurguladı.

Görgü Tanıklarının İfadeleri

Görgü tanıkları, bu trajik olayın yılbaşı kutlamalarını altüst ettiğini ifade etti. Bir tanık, "Gördüğüm tek şey, Bourbon kaldırımının sol tarafındaki herkese çarpan bir kamyondu" dedi.

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