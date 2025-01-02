New Orleans'taki Araçlı Saldırıda Ölü Sayısı 15'e Yükseldi

New Orleans'taki Araçlı Saldırıda Kayıplar Artıyor

ABD'nin New Orleans şehrinde meydana gelen araçlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi. New Orleans Adli Tabibi Dr. Dwight McKenna, daha önce 10 kişinin öldüğü bildirilen saldırı hakkında güncelleme yaptı.

McKenna, yaptığı yazılı açıklamada, Bourbon Caddesi'nde gerçekleşen trajik olayda toplam ölü sayısının 15'e ulaştığını belirterek, "Yaşanan trajik olaydan dolayı derin bir üzüntü içindeyiz." ifadesini kullandı.

Ayrıca, McKenna, kurtulan kurbanların otopsilerinin tamamlanmasının birkaç gün sürebileceğini vurgulayarak, otopsiler tamamlandıktan ve yakınlarıyla görüşmeler yapıldıktan sonra hayatını kaybedenlerin kimliklerinin açıklanacağını kaydetti.

Saldırı, gece saat 03.15 sularında, bir aracın kalabalığın arasına hızla dalması sonucu gerçekleşmişti. İlk belirlemelere göre, 10 kişi hayatını kaybederken, en az 35 kişi de yaralandı. Olay sonrası saldırgan, polisle girdiği silahlı çatışma sonucunda öldürüldü.

ABD'li yetkililerin yaptığı açıklamada, saldırganın Texas eyaletinden Shamsud Din Jabbar adlı 42 yaşında bir ABD vatandaşı ve eski bir asker olduğu bildirildi.