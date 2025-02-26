New York Belediye Başkanı Eric Adams, Yolsuzluk Davasının Düşürülmesini Talep Etti

New York Belediye Başkanı Eric Adams, yolsuzluk suçlamalarının düşürülmesi için federal mahkemeye başvuruda bulundu.

Yayın Tarihi: 26.02.2025 22:12
Güncelleme Tarihi: 26.02.2025 22:12
New York Belediye Başkanı Eric Adams, Yolsuzluk Davasının Düşürülmesini Talep Etti

New York Belediye Başkanı Eric Adams, Yolsuzluk Davasının Düşürülmesini Talep Etti

New York Belediye Başkanı Eric Adams, rüşvet ve dolandırıcılık başta olmak üzere bir dizi suçlamayla hakkında açılan davanın düşürülmesi için federal mahkemeye başvurdu.

Adams'ın avukatları, Manhattan'daki federal mahkemeye, "savcıların görevi kötüye kullandığı" iddiasıyla davanın düşürülmesi için dilekçe sundu. Dilekçede, davaya bakan savcı Danielle Sassoon'un Adams hakkındaki suçlamaların neden düşürülmemesi gerektiğini açıklayan mektubunun kamuoyuna sızdırılmasıyla "suiistimalin gerçekleştiği" öne sürüldü.

Avukatlar, Adalet Bakanlığı içindeki mücadelenin kamuoyuna yansımasının Adams'ın anayasal haklarını ihlal ettiğini, ayrıca bunun yasa ve mahkeme kurallarına aykırı olduğunu belirtti. Bu durumun, Adams'ın adil yargılanma hakkını engellediğini savundu.

Savcı Sassoon, söz konusu mektupta, Adalet Bakanlığı'nın Adams hakkındaki suçlamaların düşürülmesi yönündeki talimatına uymak istemediği için istifa etmeyi teklif etmiş, Adalet Bakanlığı da Sassoon'un istifasını kabul etmişti.

13 Şubat'ta istifa eden Sassoon’a verilen cevaptaysa, Başkan Donald Trump'ın özellikle düzensiz göçmenlerle ve şiddet suçlarıyla mücadelede yardımcı olması için Adams'a ihtiyacı olduğu ifade edildi. İstifa sürecinde, suçlamaların bu yıl yapılacak New York Belediye Başkanlığı yarışını etkileyeceği vurgulandı.

ABD Adalet Bakanlığı, 10 Şubat'ta Belediye Başkanı Adams hakkındaki tüm suçlamaların düşürülmesi gerektiğini duyurdu. Ancak suçlamaların gelecekte yeniden yapılabileceği belirtildi. Bu talep üzerine davaya bakan federal yargıç, süreç netleşene kadar nisanda yapılacak duruşmayı iptal etmişti.

İstifa Çağrılarına Yanıt Verdi

Öte yandan, dün gece Manhattan'daki resmi konutunda Şubat ayında kutlanan "Siyahi Tarih Ayı" etkinliği kapsamında destekçilerine seslenen Belediye Başkanı Adams, istifa çağrılarını reddetti. Adams, kendisini İsa peygambere benzeterek, "Bu an İncil'de geçen bir durumdur. Biliyorsunuz, İsa çarmıha gerildiğinde, 'Tanrım, onları bağışla, çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar' demişti. Benden istifa etmemi isteyen tüm bu zencileri de Tanrı affetsin." ifadesini kullandı.

Adams, bu yıl 4 Kasım'da yapılacak New York Belediye Başkanlığı seçiminden çekilmeyeceğini belirterek, "Siz aptal mısınız? Şu anda seçim yarışımı sürdürüyorum." dedi. Hakkındaki yolsuzluk suçlamaları ve ardından Trump yönetimi ile girdiği yakın ilişkiler nedeniyle Demokrat Partili Belediye Başkanı Eric Adams'a, New York Belediye Meclisi içindeki bazı partililer tarafından istifa çağrıları yapılmıştı.

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