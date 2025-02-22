New York Belediyesi, Trump Yönetimine Dava Açtı: Göçmen Barınağı Fonları Tartışma Konusu

New York Belediye Başkanı Eric Adams, Trump yönetiminin göçmen barınma fonunu geri çekmesine karşı dava açtı.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 19:47
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 19:47
New York Belediyesi, Trump Yönetimine Dava Açtı: Göçmen Barınağı Fonları Tartışma Konusu

New York Belediyesi, Trump Yönetimine Dava Açtı

New York Belediye Başkanı Eric Adams, düzensiz göçmenlerin barınması için harcanan 80 milyon doları aşan devlet fonunu geri çeken ABD Başkanı Donald Trump ve yönetimine karşı dava açtı.

Davaya İlişkin Detaylar

New York Güney Bölgesi ABD Bölge Mahkemesinde açılan davaya göre, Adams'ın yönetimindeki belediyenin hukuk dairesi, Trump'ın Federal Acil Durum Yönetim Ajansı (FEMA) tarafından ödenen 80,5 milyon doları herhangi bir bildirimde bulunmadan geri çekerek "gasp" suçu işlediğini iddia etti. Dava dosyasında Trump'ın yanı sıra İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem ve Hazine Bakanı Scott Bessent de yer alıyor.

Başkan Adams'ın Açıklamaları

Belediye Başkanı Eric Adams, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kuşkusuz göç sistemimiz bozuk ancak uluslararası bir insani krizin yönetilmesinin maliyeti ezici şekilde tek bir şehrin omuzlarına yüklenmemeli." dedi.

New York'un Harcamaları

Adams, New York'un bütçesinden düzensiz göçmenler için son 3 yılda 7 milyar dolardan fazla harcama yapıldığını belirtti. FEMA'dan gelen yaklaşık 80 milyon doların bunun yanında oldukça düşük kaldığına dikkat çekti.

Elon Musk'ın Açıklamaları

Hükümet Verimliliği Departmanı yöneticisi Elon Musk, "düzensiz göçmenlerin New York'taki lüks otellerde kalması için 59 milyon dolar harcandığı" yönünde bir açıklamada bulunmuştu.

Öte yandan, Trump yönetimi, FEMA'nın ödediği 80,5 milyon doları haber vermeden geri çekmişti.

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