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New York Borsası Düşüşle Kapatıldı

New York borsasında kapanış, ekonomik verilerin etkisiyle düşüşle gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 23:36
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 23:36
New York Borsası Düşüşle Kapatıldı

New York Borsası Kapanışını Düşüşle Tamamladı

New York borsası, günün sonunda negatif bir seyrin izlenmesiyle kapanış yaptı. Dow Jones endeksi, yüzde 0,22 düşerek 42.141,54 puana geriledi. S&P 500 endeksi ise yüzde 0,33 kayıpla 5.813,93 puana, Nasdaq endeksi de yüzde 0,49 düşerek 18.620,26 puana düştü.

Makroekonomik Veriler Yatırımcıları Etkiledi

ABD'de yayınlanan makroekonomik veriler ve şirket bilançolarının sinyalleri yatırımcılar tarafından değerlendirildi. Ülkede açıklanan verilere göre, ABD ekonomisi bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 2,8 ile beklentilerin altında büyüme gösterdi. Ancak bu dönemde tüketici harcamaları yüzde 3,7 artarak 2023'ün ilk çeyreğinden bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Analistlerin Görüşleri

Analistler, bu verilerin ABD'de yaklaşan başkanlık seçimleri öncesinde ekonominin istikrarlı büyüme hızını koruduğuna işaret ettiğini belirtti. Beklentilerin altında gerçekleşmesine rağmen, tüketici harcamalarının sağladığı destek ile ABD ekonomisinin dönem boyunca sağlam bir büyüme kaydettiği kaydedildi. Ayrıca, söz konusu verilerin ülke ekonomisinde 'yumuşak iniş' beklentilerini de güçlendirdiği ifade edildi.

İş Gücü Piyasası Verileri Beklentileri Karşılıyor

ABD'de cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesinde iş gücü piyasasına dair veriler dikkatle izlenirken, bu verilerin güçlü ve dirençli olduğu kaydedildi. Özel sektörde istihdam ekimde 233 bin kişi artış gösterdi ve bu rakam piyasa beklentilerinin üzerinde bir artış olarak dikkat çekti.

Tahvil Faizleri ve Şirket Bilançoları

Analistler, bu gelişmelerin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bir sonraki toplantısında faiz indirimine gideceğine yönelik beklentileri artırdığını belirtti. Ülkenin 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 4,28 seviyesinde sabitlendi.

Kurumsal Şirketlerin Hisse Senedi Performansları

Şirket bilançoları arasından Alphabet’in hisseleri, gelir ve karının beklentileri aşmasının ardından yüzde 2,9 değer kazandı. Visa’nın hisse değerlerine ise 1.400 çalışanını işten çıkarma planlarına rağmen tüketici harcamalarının etkisiyle yine yüzde 2,9 artış yaşandı.

Diğer yandan, Eli Lilly’nin hisse değerleri, finansal sonuçlarının beklentilerin altında kalmasının ardından yüzde 6,3 düştü. AMD ise dördüncü çeyrek gelir tahminlerini karşılayamaması üzerine yüzde 10,6 değer kaybetti. Microsoft, Meta ve Starbucks gibi şirketlerin bilançoları, piyasaların kapanmasından sonra yatırımcıların odak noktası olmaya devam ediyor.

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