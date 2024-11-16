DOLAR
34,42 -0,02%
EURO
36,28 0%
ALTIN
2.837,38 -0,05%
BITCOIN
3.140.013,91 0,12%

New York Borsası Düşüşle Kapatıldı: Dow Jones 300 Puanın Üzerinde Kaybetti

New York borsası, Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarının ardından haftayı düşüşle kapattı. Dow Jones endeksi 300 puandan fazla geriledi.

Yayın Tarihi: 16.11.2024 00:46
Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 00:46
New York Borsası Düşüşle Kapatıldı: Dow Jones 300 Puanın Üzerinde Kaybetti

New York Borsası Haftayı Düşüşle Tamamladı

New York borsası, haftanın son işlem gününde düşüşle kapanarak yatırımcılarını endişelendirdi. Kapanışta Dow Jones endeksi, 300 puanın üzerinde değer kaybederek %0,70 azalışla 43.444,99 puana indi.

S&P 500 ve Nasdaq Endeksleri de Geriledi

S&P 500 endeksi %1,32 azalışla 5.870,62 puana inerken, Nasdaq endeksi %2,25 kayıpla 18.678,54 puana geriledi. Bu düşüşler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın ekonomideki güçlü verilerin faiz indirimlerine acele edilmesi gerektirmediği yönündeki açıklamaları sonrası gerçekleşti.

Piyasalarda Negatif Seyir İzleniyor

Bugün açıklanan verilere göre, perakende satışlar ekimde aylık bazda %0,4 artış göstererek piyasa beklentilerinin üzerinde geldi. Ancak ihracat ve ithalat fiyat endeksleri ekimde %0,3 ve %0,8 oranında artış gösterdi.

Sanayi Üretimi Beklentilerle Paralel Düştü

New York Fed'in açıkladığı imalat endeksi ise kasımda 31,2 seviyesine çıkarak sektörde büyüme yaşandığını gösterdi. Öte yandan, sanayi üretimi ekimde %0,3 ile beklenenin gerisinde kaldı; bu durumu Boeing'deki grev ve iki kasırganın etkisiyle açıkladı.

Faiz İndirim İhtimali Düşüşte

Son verilerle birlikte, Powell'ın faiz indirimine gerek olmadığına dair açıklamaları desteklenmiş oldu. Piyasalarda faiz indiriminin aralık ayında %80 riskle %58'e gerilediği gözlemlendi ve ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi %4,44 seviyelerinde dengelendi.

Fed Yetkilileri İle Yönlendirmeler

Fed'den gelen açıklamalar da dikkat çekiyor. Boston Fed Başkanı Susan Collins, faiz indirimi seçeneğinin masada olduğunu belirtirken, Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, enflasyonun hedefe yaklaşması durumunda faizlerin daha düşük seviyelere inebileceğini ifade etti. Richmond Fed Başkanı Tom Barkin ise, enflasyonda düşüş beklediğini açıkladı.

Aşı Üreticileri Hisselerinde Düşüş

Kurumsal tarafta ise aşı üreticilerinin hisseleri, Donald Trump'ın Sağlık Bakanlığına aşı karşıtı olarak bilinen Robert F. Kennedy Jr.'ı aday göstermesinin ardından incelemeye alındı. BioNTech hisseleri %3,7, Pfizer %4,7 ve Moderna %7,3 değer kaybetti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Kasım’da dev ödeme! Ne alırsan onu öde günleri başladı- 500.000 TL verilecek

ATM şifresi oluştururken dikkat etmeyen yandı- 6 ay detayına dikkat

3.000 TL’ye ek 1.500 TL destek! Geri ödenecek

Emeklilik reformu açıklandı! 65 yaş üstüne yeni emeklilik sistemi geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsun'da ATM'den Para Çekerken Yaralanan Genç İçin 3 Zanlı Tutuklandı
2
Maoriler, Yeni Zelanda'da Yasa Tasarısına Karşı Protesto Düzenliyor
3
Ankara'da AB Destekli ESPS Projesi Toplantısı
4
ABD Savunma Bakanı Austin ve Papa Franciscus'tan Küresel Güvenlik Üzerine Görüşme
5
Bolu Dağı'nda Görüş Mesafesi Azaldı
6
Niğde'de Silahlı Saldırı: İki Yaralı
7
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Yüzde 30- 40 zam açıklandı! Ocak ayında yüzde 12’lik refah payı detayı!

MEB'den öğrencilere ve ebeveyne müjde! "Aile Okulu" ile öğrenci başarısına aile desteği

Türkiye’nin en yoksul illeri açıklandı! Listenin başında bakın hangi il var

4A-4B'lilerin hayalleri suya düşecek! Milyonlara düşük artış verilecek

Emeklilik hayali kuranlar dikkat! Borçlu olan siz çıkabilirsiniz!

3.000 TL’ye ek 1.500 TL destek! Geri ödenecek

ATM şifresi oluştururken dikkat etmeyen yandı- 6 ay detayına dikkat

Yeni destek açıklandı! 0.99 faizli şipşak kredi- 1500 TL’de artı ödenecek

Yok artık! Asgari ücrette hedefler şaşırdı! 28.000 TL mi olacak?

İstanbul Boğazını trafiğe kapattıran gemi! Yeni sondaj gemisi yolda!

Kasım’da dev ödeme! Ne alırsan onu öde günleri başladı- 500.000 TL verilecek

Emeklilik reformu açıklandı! 65 yaş üstüne yeni emeklilik sistemi geliyor