New York Borsası Düşüşle Kapatıldı: Dow Jones 300 Puanın Üzerinde Kaybetti

New York Borsası Haftayı Düşüşle Tamamladı

New York borsası, haftanın son işlem gününde düşüşle kapanarak yatırımcılarını endişelendirdi. Kapanışta Dow Jones endeksi, 300 puanın üzerinde değer kaybederek %0,70 azalışla 43.444,99 puana indi.

S&P 500 ve Nasdaq Endeksleri de Geriledi

S&P 500 endeksi %1,32 azalışla 5.870,62 puana inerken, Nasdaq endeksi %2,25 kayıpla 18.678,54 puana geriledi. Bu düşüşler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın ekonomideki güçlü verilerin faiz indirimlerine acele edilmesi gerektirmediği yönündeki açıklamaları sonrası gerçekleşti.

Piyasalarda Negatif Seyir İzleniyor

Bugün açıklanan verilere göre, perakende satışlar ekimde aylık bazda %0,4 artış göstererek piyasa beklentilerinin üzerinde geldi. Ancak ihracat ve ithalat fiyat endeksleri ekimde %0,3 ve %0,8 oranında artış gösterdi.

Sanayi Üretimi Beklentilerle Paralel Düştü

New York Fed'in açıkladığı imalat endeksi ise kasımda 31,2 seviyesine çıkarak sektörde büyüme yaşandığını gösterdi. Öte yandan, sanayi üretimi ekimde %0,3 ile beklenenin gerisinde kaldı; bu durumu Boeing'deki grev ve iki kasırganın etkisiyle açıkladı.

Faiz İndirim İhtimali Düşüşte

Son verilerle birlikte, Powell'ın faiz indirimine gerek olmadığına dair açıklamaları desteklenmiş oldu. Piyasalarda faiz indiriminin aralık ayında %80 riskle %58'e gerilediği gözlemlendi ve ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi %4,44 seviyelerinde dengelendi.

Fed Yetkilileri İle Yönlendirmeler

Fed'den gelen açıklamalar da dikkat çekiyor. Boston Fed Başkanı Susan Collins, faiz indirimi seçeneğinin masada olduğunu belirtirken, Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, enflasyonun hedefe yaklaşması durumunda faizlerin daha düşük seviyelere inebileceğini ifade etti. Richmond Fed Başkanı Tom Barkin ise, enflasyonda düşüş beklediğini açıkladı.

Aşı Üreticileri Hisselerinde Düşüş

Kurumsal tarafta ise aşı üreticilerinin hisseleri, Donald Trump'ın Sağlık Bakanlığına aşı karşıtı olarak bilinen Robert F. Kennedy Jr.'ı aday göstermesinin ardından incelemeye alındı. BioNTech hisseleri %3,7, Pfizer %4,7 ve Moderna %7,3 değer kaybetti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.