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New York Borsası Düşüşle Kapatıldı: Enflasyon Verileri Bekleniyor

New York borsası, enflasyon verileri öncesinde düşüşle kapanırken, Dow Jones endeksi 150 puanın üzerinde değer kaybetti.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 00:46
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 00:46
New York Borsası Düşüşle Kapatıldı: Enflasyon Verileri Bekleniyor

New York Borsası Düşüşle Kapandı

New York borsası, ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesi günü %0,35'lik bir düşüşle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi 150 puanın üzerinde değer kaybederek 44.247,83 puana geriledi.

S&P 500 ve Nasdaq Endeksi de Düşüşte

Benzer şekilde, S&P 500 endeksi %0,30 azalışla 6.034,91 puana ve Nasdaq endeksi %0,24 kayıpla 19.688,98 puana düştü.

ABD'de çarşamba günü açıklanacak enflasyon verilerinin, ABD Merkez Bankası (Fed)'nin faiz kararını etkileyebilme ihtimali piyasalarda negatif bir seyir oluşturdu.

Analistlerin Beklentileri

Analistler, enflasyon verilerinin Fed'in 17-18 Aralık'ta düzenlenecek toplantısı öncesi son önemli veriler arasında yer aldığını belirtiyor. Manşet enflasyonun Kasım ayında hafif bir artış göstermesi bekleniyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in gelecek hafta %86 ihtimalle 25 baz puan faiz indirimine gideceği tahmin ediliyor.

Tarım Dışı İş Gücü Verimliliği Artış Göstermekte

Bugün açıklanan verilere göre, tarım dışı iş gücü verimliliği 2024'ün üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %2,2 artış gösterdi. Ayrıca, Fed'in takip ettiği enflasyon göstergelerinden biri olan birim emek maliyeti de temmuz-eylül döneminde %0,8 ile beklentilerin altında yükseldi.

Kurumsal Hisselerde Düşüşler ve Yükselişler

Kurumsal tarafta, Çin tarafından tekelleşme soruşturması açılması sonrası Nvidia hisseleri %2,7 geriledi. Oracle'ın hisseleri, şirketinin ikinci çeyrek finansal sonuçlarının beklentileri karşılayamamasının ardından %6,7 değer kaybederken, Micron Technology hisseleri %4,6 düştü.

Öte yandan, Alaska Airlines'ın hisseleri şirketin 4. çeyreğe ilişkin kar tahminini yükseltmesiyle %13,2 değer kazandı. Ayrıca, ABD'li havacılık şirketi Boeing'in hisseleri, 737 MAX üretimini yeniden başlatacağına dair haberlerin ardından %4,5 yükseldi. Alphabet'in hisseleri de Google'ın yeni kuantum çipi "Willow"'u tanıtması sonrası %5,3 değer kazandı.

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