New York Borsası Karışık Kapanış Gerçekleştirdi

New York borsası, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'deki sunumunun ardından günü karışık seyirle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,28 artış göstererek 44.593,65 puana yükseldi.

S&P 500 ve Nasdaq Performansı

S&P 500 endeksi, yatay seyirle 6.068,50 puana ulaştı. Diğer yandan, Nasdaq endeksi yüzde 0,36 azalarak 19.643,86 puana düştü. Fed Başkanı Powell, faiz indirimleri konusunda temkinli olduklarını vurgulayarak, "Politika duruşumuzun artık eskisine kıyasla önemli ölçüde daha az kısıtlayıcı olması ve ekonominin güçlü kalmaya devam etmesi nedeniyle politika duruşumuzu ayarlamak için acele etmemize gerek yok," dedi.

Enflasyon Görünümü ve Belirsizlikler

Ekonomi geliştikçe, politika duruşunu maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerini destekleyecek şekilde ayarlayacaklarını kaydeden Powell, para politikasının mevcut riskler ve belirsizliklerle başa çıkmak için iyi bir konumda olduğunu ifade etti.

Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, enflasyonun yüksek seyretmeye devam etmesi nedeniyle faiz oranlarının "bir süre daha" düşürülmesini olası görmediğini belirtti. Hammack, enflasyon görünümüne dair yukarı yönlü risklerin çok fazla olduğunu ve yüzde 2 enflasyonun henüz görünürde olmadığını vurguladı.

Çelik ve Alüminyum Sektörü

ABD Başkanı Donald Trump, çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi uygulanmasına yönelik kararname imzalamasının ardından, bazı Amerikan çelik şirketlerinin hisselerindeki yükseliş devam etti. Steel Dynamics hisseleri yüzde 1,5, Nucor yüzde 0,4 değer kazandı; Century Aluminum ise yüzde 5,6 artış gösterdi.

Buna karşılık, Cleveland-Cliffs hisseleri yüzde 4,6 değer kaybetti. Analistler, son tarife hamlelerinin ardından yatırımcıların küresel ticaret gerginliğinde olası bir tırmanıştan endişe duyarak hareket ettiğini belirtti.

Bilanço Verileri ve Hisse Performansları

Coca-Cola'nın hisseleri, şirketin beklentilerin üzerinde kar ve gelir açıklaması sonrası yüzde 5'e yakın yükselirken, Apple'ın hisseleri, şirketin Çin'deki iPhone kullanıcılarına yönelik yapay zeka özellikleri geliştirmek için Alibaba ile iş birliği yapması sonucunda yüzde 2'den fazla değer kazandı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in, Trump'ın yapay zekanın yerli çiplerle geliştirilmesi yönündeki açıklamasının ardından, Intel hisseleri yüzde 6 artış gösterdi. Analistler, yarın yayımlanacak tüketici enflasyonu verilerinin de piyasaların odağında yer aldığını vurguladı.

Otomotiv Sektöründeki Gelişmeler

Ford Motor CEO'su Jim Farley, ithal çelik ve alüminyuma getirilen gümrük vergisinin yanı sıra Meksika ve Kanada'ya uygulanacak tarifelerin sektöre "çok fazla maliyet ve kaos" yüklediğini belirtti. General Motors CEO'su Mary Barra ise, şirketin Trump'ın Kanada ve Meksika'dan yapılan ithalata getirdiği gümrük vergilerinin yalnızca yüzde 50'sini hafifletebileceğini ifade etti.