New York Borsası Karışık Seyirle Gün Sonunu Getirdi

New York Borsası Karışık Seyirle Kapandı

New York borsası, enflasyon görünümüne yönelik riskler yatırımcılar tarafından değerlendirilmeye devam edilirken günü karışık bir hava içinde tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,22 artış göstererek 42.623,27 puana yükseldi. S&P 500 endeksi de yüzde 0,14 artışla 5.917,3 puana tırmanırken, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,07 azalışla 19.475,93 puana geriledi.

Makroekonomik Veriler Gündemde

ABD'de açıklanan makroekonomik veriler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son toplantısına ait tutanaklar ve Donald Trump'ın izleyeceği politikalar üzerine haber akışı, yatırımcıların gündeminde önemli bir yer tuttu.

Bugün açıklanan verilere göre, özel sektör istihdamı geçen yıl aralık ayında 122 bin kişiyle piyasa beklentilerinin altında artış kaydetti. Ayrıca, ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 4 Ocak ile biten haftada 201 bine inerek 11 ayın en düşük seviyesine düştü ve piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Analistler, cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesinde iş gücü piyasasına ilişkin karışık sinyaller alındığını ifade ederek, özel sektör istihdamındaki artışın yavaşlamasına karşılık işsizlik maaşı başvurularının azaldığını belirtti.

Fed Tutanakları ve Enflasyon Riskleri

Fed'in son toplantısına ait tutanaklarda ise enflasyon görünümüne yönelik yukarı yönlü risklerin arttığına dikkat çekildi. Yetkililer, enflasyonun yüzde 2'ye ilerlemeye devam edeceğini düşünmekle birlikte, ticaret ve göç politikalarındaki potansiyel değişikliklerin etkilerinin sürecin daha uzun sürebileceğine işaret ettiğini vurguladı.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, enflasyonun Fed'in %2 hedefine doğru inmeye devam edeceğine inandığını ve bu yıl daha fazla faiz indirimlerini desteklediğini belirtti.

Trump'ın Olası Politikaları Piyasaları Etkiliyor

20 Ocak'ta başkanlık görevini devralacak olan Trump'ın yapacağı açıklamalar ve tarife politikalarına ilişkin haber akışları, yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Trump'ın yeni tarifeler için uluslararası ekonomik acil durum ilan etmeyi değerlendirdiği iddiaları gündeme geldi. Bu durum, Trump'a ulusal bir acil durum sırasında ithalatı yönetme yetkisi verebilir.

Analistler, Trump'ın izlediği politikalarla ilgili açıklamalarının risk algısını artırdığını, tarifelerin küresel ticaret savaşlarını tetikleyebileceği ve enflasyonistik baskıları artırabileceğinden endişe duyulduğunu bildiriyor.

Buna ek olarak, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin de %4,73 ile Ekim 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştığı ve şu an %4,67 seviyesinde dengelendiği belirtiliyor.

New York borsası, Jimmy Carter'ın vefatı nedeniyle perşembe günü ulusal yas günü kapsamında kapalı olacak.