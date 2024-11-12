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New York Borsası Rekor Yükselişle Kapatıldı

New York borsasında Dow Jones endeksi 300 puanın üzerinde artışla 44.293,13 puana çıkarak rekor kırdı.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 00:45
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 00:45
New York Borsası Rekor Yükselişle Kapatıldı

New York Borsası Yükselişle Kapandı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, 300 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,69 artarak 44.293,13 puanla rekor seviyeye ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,10 artışla 6.001,35 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,09 artarak 19.303,57 puana çıktı.

Trump'ın Zaferi ve Ekonomik Belirsizlikler

ABD'de geçen hafta gerçekleşen başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Donald Trump'ın zaferle çıkmasının ardından, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklenen faiz indiriminin desteğiyle pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi. Ülkede ikinci kez başkan seçilen Trump'ın yeni dönemde izleyeceği ekonomi politikalarına ilişkin belirsizlikler, piyasalardaki fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam etti.

Analistler, Trump'ın başkan seçilmesinin, vergi indirimleri ve daha rahat bir düzenleyici ortam beklentileriyle piyasaları desteklediğini vurguladı.

Döviz ve Kripto Para Piyasasındaki Hareketlilik

Seçim sonuçlarının ardından yükselişe geçen dolar endeksi, yeni haftanın ilk işlem gününde 105,4 ile temmuz ayından bu yana kaydedilen en yüksek seviyesine yakın seyretti. Kripto para birimi Bitcoin de Trump'ın seçim zaferi ve kripto yanlısı adayların Kongre'ye seçilmesiyle yükselişini sürdürdü ve 88 bin doların üzerine çıkarak rekor tazeledi.

Kurumsal Hisselerde Yükseliş Devam Ediyor

Trump'ın en büyük destekçilerinden Elon Musk'ın elektrikli otomobil şirketi Tesla'nın hisseleri Cuma günü piyasa değeri 1 trilyon doları aşmasının ardından bugün yüzde 8,9 yükseldi. Bankacılık hisselerindeki yükseliş de dikkat çekti; JPMorgan Chase hisseleri yaklaşık yüzde 1, Goldman Sachs hisseleri yüzde 2,2, Bank of America hisseleri yüzde 2,1 ve Citigroup hisseleri yüzde 1,7 değer kazandı.

Analistler, seçim sonuçlarının belli olmasının ardından yatırımcıların odağının artık ekonomiyle ilgili gelişmelere yöneldiğini kaydetti. ABD'de çarşamba günü açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) başta olmak üzere yoğun makroekonomik veri gündeminin takip edileceği belirtildi. Ayrıca, Fed Başkanı Jerome Powell'ın perşembe günü yapacağı konuşmada para politikasının seyrine dair daha fazla ipucu aranacağı aktarıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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