New York Borsası Yeni Yıla Düşüşle Başladı

New York Borsası: Yılın İlk İşlem Günü Düşüşle Tamamlandı

Yeni yılın ilk işlem gününde, New York borsası %0,36'lık düşüşle kapanarak yatırımcıları şaşırttı. Kapanışta Dow Jones endeksi 42.392,27 puana gerilerken, S&P 500 endeksi %0,22 azalarak 5.868,55 puana, Nasdaq ise %0,16 kayıpla 19.280,79 puana düştü.

Yatırımcılar Ve Ekonomik Gelişmeler

Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası (Fed)'nın izleyeceği yol haritasını ve bu ay görevi devralacak olan yeni yönetimin alacağı kararları değerlendirmeye devam ediyor. Yılın ilk işlem gününde borsa, genel olarak negatif bir seyir izledi.

Makroekonomik Gelişmeler

Makroekonomik verilerde ise, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurularının geçen hafta 211 bine inerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleştiği ve 8 ayın en düşük seviyesine ulaştığı kaydedildi. Analistler, bu durumun iş gücü piyasasının sıkı kaldığını gösterdiğini belirtiyor. Bu durum, enflasyonun beklenenden yavaşlaması halinde, Fed’in faiz oranlarını daha yüksek seviyelerde tutmasını sağlayabilir.

Konut İleri ve Döviz Piyasaları

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage faiz oranı %6,97’ye yükselirken, mortgage başvurularında %21,9’luk bir azalma görüldü. Ayrıca, ABD'nin inşaat harcamalarının geçtiğimiz yılın Kasım ayında artış beklentilerine rağmen değişim göstermediği gözlemlendi.

İmalat sanayi Satın alma Yöneticileri Endeksi (PMI) ise Aralık ayında yukarı yönlü revize edilerek 49,4 olarak belirlendi. Diğer yandan, ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi yaklaşık 2 baz puanlık bir azalma ile %4,56’ya indi.

Kurumsal Performanslar

Dolar endeksi gün içerisinde 109,5 değerini aşarak Kasım 2022'den bu yana en yüksek seviyesini gördü. Kurumsal tarafta ise, yıllık araç teslimatlarının azaldığını duyuran Tesla %6 değer kaybetti. Ayrıca, Apple ise Çin'deki akıllı telefon fiyat indirimleri nedeniyle %2,6 geriledi.