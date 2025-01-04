New York Borsası Yükselişle Haftayı Kapatıyor

New York borsası, haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, %0,8 artarak 42.732,13 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi %1,26 artışla 5.942,47 puana ve Nasdaq endeksi %1,77 kazançla 19.621,68 puana çıktı.

ABD Merkez Bankası (Fed) ile Donald Trump yönetiminin gelecek dönem stratejileri konusunda belirsizlikler sürerken, pay piyasalarında pozitif bir seyir gözlemlendi.

Analistler, Trump’ın kurumsal vergileri düşürme, düzenlemeleri hafifletme, tarifeler getirme ve yasa dışı göçü engelleme gibi politikalarının şirket kârlarını artırabileceğini ve ekonomiyi canlandırabileceğini ancak belli riskler de barındırdığını vurguladı.

Makroekonomik veriler arasında, ABD Tedarik Yönetim Enstitüsü'nün (ISM) imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), geçen ay 49,3 ile piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşmesine karşın sektördeki daralmanın devam ettiğini gösterdi.

Küresel pazarda dikkat çeken gelişmeler arasında, ABD Başkanı Joe Biden'ın, ulusal güvenlik sebepleriyle ABD'li çelik üreticisi US Steel’in Japonya'nın en büyük çelik üreticisi Nippon Steel'e satılmasını engelleme çabası sonrasında US Steel hisselerinin %6,5 değer kaybetmesi yer aldı.

Ayrıca, ABD Kamu Sağlığı Dairesi Başkanı Vivek Murthy alkol tüketiminin kanser riski üzerindeki etkisi hakkında bir uyarıda bulununca, bazı alkollü içecek şirketlerinin hisselerinde düşüş görüldü; Anheuser-Busch Inbev hisseleri %2 ve Diageo hisseleri yaklaşık %4 geriledi.

ABD'deki otomobil üreticileri Ford ve General Motors, 2019'dan bu yana en iyi yıllık ABD satışlarını bildirdi. Bu satış rakamlarının açıklanmasının ardından Ford'un hisseleri %2’nin üzerinde, General Motors'un hisseleri ise %1'e yakın yükseliş kaydetti.

Öte yandan, Fed yetkililerinin açıklamaları dikkatle takip edildi. Richmond Fed Başkanı Tom Barkin, ülke ekonomisinin "iyi bir yerde" olduğunu ve para politikası konusundaki yaklaşımlarında sabırlı olabileceklerini belirtti.

Barkin, Trump yönetiminin izleyebileceği politikaların etkisine dair belirsizliklere rağmen, ABD ekonomisinin 2025'teki görünümünün olumlu olduğunu ifade etti. Büyümeye yönelik yukarı yönlü risklerin aşağı yönlü risklerden daha fazla olduğunu belirten Barkin, Fed’in faiz hamlelerini etkileyebilecek değişkenlere değinerek, geleceğe dair daha fazla bilgi edinmenin önemli olduğunu vurguladı.