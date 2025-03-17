New York Borsası Yükselişle Kapatıldı: Dow Jones 350 Puan Artış Gösterdi

New York Borsası Haftaya Yükselişle Girdi

New York borsası, haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamlayarak yatırımcılara umut verdi. Kapanışta Dow Jones endeksi, 350 puanın üzerinde değer kazanarak yüzde 0,85 yükselişle 41.841,63 puana ulaştı.

Piyasa Endekslerinde Son Durum

Haftanın ilk işlem günü itibarıyla S&P 500 endeksi yüzde 0,65 artışla 5.675,12 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,31 kazanç sağlayarak 17.808,67 puana yükseldi.

Perakende Satışlar ve Ekonomik Veriler

ABD'de perakende satışlar şubatta beklentilerin altında, yüzde 0,2 artışla 722,7 milyar dolar olarak kaydedildi. Analistler, tüketicilerin harcama hızlarının beklenenden daha yavaş olduğunu belirtirken, perakende satışların hala büyümekte olduğunu vurguladı.

Fed'den Sonrakiler

ABD Merkez Bankası (Fed) New York şubesinin açıkladığı imalat endeksi de martta eksi 20 ile piyasa beklentilerinin altında kalarak sektör faaliyetlerindeki daralmayı işaret etti. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), küresel ekonomik büyüme tahminini aşağı çektiği bir ortamda, özellikle tarife artışlarının Kanada, Meksika ve ABD'de büyümeyi düşüreceği uyarısında bulundu.

ABD Ticaret Politikaları ve Piyasa Endişeleri

ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta yürürlüğe giren çelik ve alüminyum ithalatına yönelik yüzde 25'lik gümrük vergisine muafiyet getirilmeyeceğini açıkladı. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ülkenin resesyona girmeyeceğinin garanti olmadığını söylerken, piyasa düzeltmelerinin "sağlıklı" ve "normal" olduğunu ifade etti.

Analistler, ABD'nin ticaret ortaklarıyla agresif bir tarife savaşına girmesinin büyümeye dair korkulara neden olduğunu belirtirken, Bessent'in ifadelerinin piyasalarda resesyon endişelerini artırdığını kaydetti. Karşılıklı ve sektörel tarifelerin 2 Nisan'da açıklanmasının beklendiği düşünülürken, Fed'in bu hafta açıklayacağı para politikası kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmaları da yakından takip edilmekte.