New York Borsası Yükselişle Kapatıldı: Dow Jones ve S&P 500 Artışta

New York Borsası Yükselişle Kapatıldı

New York borsası, günü yükselişle tamamlayarak yatırımcıları sevindirdi. Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,38 artışla 44.882,13 puana ulaştı. Diğer önemli endeksler de bu pozitif seyiri sürdürdü; S&P 500 endeksi yüzde 0,53 artarak 6.071,17 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,25 kazançla 19.681,75 puana çıktı.

Fed'in Kararları Piyasalara Yön Verdi

ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından yapılan açıklamada, enflasyonun bir miktar yüksek kalmaya devam ettiğinin belirtilmesine rağmen, faiz indirimlerine kısa bir ara verileceği bildirildi. Fed, politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tuttu.

Analiz ve Ekonomik Gelişmeler

Fed Başkanı Jerome Powell, politika duruşunun daha az kısıtlayıcı olduğunu ve ekonominin güçlü kalmaya devam etmesi nedeniyle hızlı bir ayarlama gereği olmadığını ifade etti. Ancak, analistler ABD'nin ticari ve ekonomik alandaki adımlarının küresel ticaret üzerindeki olası etkilerine dair endişelere dikkat çekti.

ABD Başkanı Donald Trump, Cumartesi günü Kanada ve Meksika'ya yönelik tarifelerin açıklanacağını duyurdu. Ek olarak, Çin'e yönelik gümrük tarifesi hazırlıklarının değerlendirildiği belirtildi. Bu gelişmeler sonucunda dolar endeksi 108,2’ye yükselirken, 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi ise yüzde 4,52’ye geriledi.

İşsizlik ve Satış Verileri

ABD ekonomisinde, 2024'ün dördüncü çeyreğine ait büyüme oranı yüzde 2,3 ile beklentilerin altında kaldı. İlk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı ise 25 Ocak ile biten haftada 16 bin kişi azalarak 207 bine düştü. Bu veriler, Fed’in iş gücü piyasasındaki denge ile ilgili söylemlerini destekledi.

Son olarak, bekleyen konut satışları da aylık bazda yüzde 5,5 azalış gösterdi.

Kurumsal Performans ve Hisse Senedi Hareketleri

Piyasa kapanışından sonra bilançosunu açıklayan Tesla, gelir ve kar rakamları ile beklentileri karşılayamadı; buna rağmen hisseleri yaklaşık yüzde 3 değer kazandı. Meta, piyasa beklentilerinin üstünde gelir ve kar açıkladıktan sonra yüzde 1,5 değer kazanırken, Microsoft zayıf gelir beklentisi ile yüzde 6'nın üzerinde geriledi.

IBM'nin hisseleri ise karının beklentileri aşmasının ardından yaklaşık yüzde 13 arttı. Ancak, dün Washington yakınlarında olan bir kaza sonucunda American Airlines’a ait bir yolcu uçağı ve askeri bir helikopter havada çarpışarak düştü. Bu olay, American Airlines hisselerinin yüzde 2,5 değer kaybetmesine neden oldu.