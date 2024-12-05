New York Borsası Yükselişle Kapatıldı, Üç Endeks de Rekor Kırdı

New York Borsası Yükselişle Kapatıldı

New York borsası, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yaptığı açıklamalar sonrasında yükselişle kapandı. Kapanışta Dow Jones endeksi 300 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,69 artarak 45.014,04 puana ulaştı.

Üç Endeksten de Kapanış Rekoru

S&P 500 endeksi yüzde 0,61 artışla 6.086,49 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 1,3 kazançla 19.735,12 puana yükseldi. Böylece üç endeks de kapanış rekorlarını tazeledi.

Yatırımcılar, Powell'ın açıklamaları ve yayınlanan ekonomik verilerde Fed'in gelecek dönemde atacağı adımlara dair ipuçları ararken, pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi. Fed Başkanı Powell, ülke ekonomisinin faiz indirimlerine başladıkları eylül ayında düşünülenden daha güçlü olduğunu vurgulayarak, bunun faiz oranlarını düşürürken biraz daha temkinli olmalarına imkan tanıdığını ifade etti.

Powell, ABD ekonomisinin büyüdüğünü, enflasyonun düştüğünü ve işsizlik oranının biraz yükselse de hala düşük seviyede olduğunu belirterek, "ABD ekonomisi şu anda çok iyi durumda ve bunun devam etmemesi için hiçbir neden yok." değerlendirmesinde bulundu.

Powell'ın konuşmasının ardından ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi, 4 baz puan azalarak yüzde 4,18 seviyesine geriledi. Para piyasasındaki fiyatlamalarda Fed'in bu ay 25 baz puanlık faiz indirimine gitme olasılığı ise yüzde 78 olarak belirlendi.

İşsizlik Raporu ve Belirsizlik Ortamı

Analistler, cuma günü açıklanacak istihdam raporundan alınacak sinyallerin de Fed'in izleyeceği yol haritasına yön verebileceğini belirtti. Fed'in "Bej Kitap" raporunda ise ekonomik faaliyetin çoğu bölgede hafif arttığı ve iş dünyasının talebinin gelecek aylarda artacağı yönünde iyimser değerlendirmelere yer verildi.

Fed yetkilileri arasında, St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem, zamanla ek politika gevşetmelerine gerek duyulabileceği sinyalini verirken, bu ortamda para politikası seçeneklerinin açık tutulmasının önemine dikkat çekti. Richmond Fed Başkanı Tom Barkin ise enflasyonun gidişatının kendisini cesaretlendirdiğini belirtti.

Bitcoin Fiyatı Yükselişte

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanlığına Paul Atkins'i aday göstermesi, kripto varlıkların fiyatlarını da artırdı. Bitcoin'in fiyatı, TSİ 00.00 itibarıyla yüzde 3,6 artarak 99.120 dolara yükseldi.

Makroekonomik verilerde, ABD'de özel sektör istihdamı kasımda 146.000 kişiyle piyasa beklentilerinin altında kaldı. Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı geçen hafta yüzde 6,69'a gerilerken, mortgage başvurularında yüzde 2,8 artış yaşandı.

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), kasımda aylık bazda 3,9 puan azalışla 52,1'e düşerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. S&P Global hizmet sektörü PMI verisi ise aynı dönemde 1,1 puan artışla 56,1'e çıktı.

Kazanç raporları tarafında, yeni açıklanan bilançosunda beklentilerin üzerinde gelir bildiren Salesforce'un hisseleri %11 değer kazandı. Güney Kore wonu ise ABD doları karşısında iki yılın en düşük seviyesinden toparlandı ve bugün %0,2 değer kazandı. New York borsasında işlem gören iShares MSCI Güney Kore borsa yatırım fonu ise %0,7 artışla 56,21 dolara ulaştı.