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New York Borsası Yükselişle Rota Çizdi

New York borsasında Dow Jones ve S&P 500 endeksleri rekor kırarak yükselişle kapandı.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 23:41
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 23:41
New York Borsası Yükselişle Rota Çizdi

New York Borsası Haftaya Yükselişle Başladı

Haftanın ilk işlem gününde New York borsası, yatırımcıların yüzünü güldüren bir kapanışla tamamlandı. Dow Jones endeksi, %0,15 artışla 42.124,65 puan seviyesine ulaşırken, S&P 500 endeksi %0,28 artışla 5.718,57 puanda, Nasdaq endeksi ise %0,14 artışla 17.973,60 puana çıktı.

Rekor Kapanışlar

Dow Jones ve S&P 500 endeksleri gün sonunda rekor seviyelere ulaşarak yatırımcıları sevindirdi. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) geçen hafta aldığı 50 baz puanlık faiz indirim kararı, piyasalarda olumlu bir hava yarattı.

Fed Yetkililerinin Açıklamaları

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, kaleme aldığı makalede, yıl sonuna kadar faiz oranlarının yarım puan daha düşürülmesini desteklediğini belirtti. Kashkari, enflasyonun %2 hedefine önemli bir ilerleme kaydettiğini ve iş gücü piyasasının yumuşadığını vurguladı. Ayrıca, bir televizyon röportajında, Fed'in daha küçük adımlar atmasını beklediğini ifade etti.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, enflasyon ve istihdam arasındaki dengelenmenin, faiz oranlarının nötr seviyelere yaklaşmasına yardımcı olacağını kaydetti. Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee ise, iş gücü piyasasının korunması için faiz oranlarının daha da düşürülmesi gerektiğini belirtti.

Fitch Ratings ve Ekonomi Göstergeleri

Fitch Ratings, Fed'in yaptığı büyük faiz indirimine rağmen, para politikası gevşeme döngüsündeki beklenen indirimlerin daha mütevazı olacağını öngördü. Ayrıca, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) eylülde 47 ile piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Hizmet sektörü PMI ise beklentilerin üzerinde kalarak 55,4'e gerilese de, yatırımcılar bu hafta yoğun bir veri takvimini dikkatle takip ediyor. Analistler, makroekonomik verilerin piyasa yönünde etkili olabileceğini ifade etti.

Intel ve Qualcomm Gelişmeleri

Kurumsal tarafta, Intel hisseleri, Qualcomm'un satın alma planından sonra, varlık yönetim şirketi Apollo Global Management'ın şirkete yatırım yapma teklifinde bulunmasının ardından %3,3 değer kazandı.

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