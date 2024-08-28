New York Borsasında Düşüş Yaşandı

New York borsası, günü düşüşle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, 150 puanın üzerinde bir kayıpla %0,39 azalarak 41.091,42 puana geriledi.

Endekslerdeki Düşüşler

S&P 500 endeksi %0,6 azalarak 5.592,18 puana, Nasdaq endeksi ise %1,12 kayıpla 17.556,03 puana indi.

Yatırımcıların Beklentileri

Yatırımcılar, Nvidia tarafından açıklanacak bilanço için bekleyiş içerindeyken, pay piyasalarında negatif bir seyir izleniyor. Analistler, Nvidia'nın üç aylık finansal sonuçlarının yalnızca şirketin hisselerini değil, teknoloji hisseleri ile genel piyasa üzerinde de etkili olabileceğine dikkat çekiyor.

Büyük Teknoloji Şirketlerindeki Düşüş

Nvidia'nın hisseleri, günü %2'den fazla kayıpla tamamlarken, bazı büyük teknoloji ve yarı iletken şirketlerinde de dikkat çekici düşüşler gözlemlendi. Meta hisseleri %0,5, Apple %0,7, Microsoft %0,8, Alphabet %1,1, Amazon %1,3 ve Tesla hisseleri %1,7 geriledi.

Mortgage Faiz Oranları ve Ekonomik Beklentiler

Makroekonomik verilere baktığımızda, ABD'de 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı, geçen hafta %6,44 ile Nisan 2023'ten bu yana en düşük seviyeye düştü. Mortgage başvuruları ise %0,5 artış gösterdi.

Analistler, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın politika ayarlamalarının zamanının geldiği yönündeki ifadeleri doğrultusunda, eylüldeki toplantıda faiz oranlarının düşürülmesine güçlü bir ihtimalle bakıyor. Bu hafta açıklanacak makroekonomik verilerin, yatırımcıların dikkatinde olmaya devam edeceği belirtildi. Özellikle, cuma günü yayımlanacak kişisel tüketim harcamaları raporunun, Fed'in faiz indirimlerinin büyüklüğü ve hızına dair önemli ipuçları verebileceği kaydedildi.