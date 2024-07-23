New York Borsasında Düşüş Yaşandı

New York Borsası Günü Düşüşle Tamamladı

Bugün New York borsası, kapanışta önemli düşüşler kaydetti. Dow Jones endeksi %0,14 düşerek 40.358,09 puana geriledi. S&P 500 endeksi %0,16 azalarak 5.555,74 puana, Nasdaq endeksi ise %0,05 düşerek 17.998,97 puana indi.

Bilanço Sezonunun Etkisi

ABD'de giderek yoğunlaşan bilanço sezonu, yatırımcıların dikkatini çekiyor. Uzmanlar, bu süreçte şirket bilançolarının hisse senedi ve sektör bazında oynaklık yaratabileceğini belirtiyor. Bugün, yatırımcılar Tesla ve Alphabet gibi büyük teknoloji firmalarının bilançosunu bekliyor.

Şirket Hisselerindeki Değişimler

Tesla'nın hisseleri %2,04 düşerken, Alphabet'in hisseleri %0,14 değer kazandı. Ayrıca, Coca-Cola yılın ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı ve hisseleri %0,3 arttı. Danaher ürünleri %5,3 değer kazanırken, Philip Morris International karını %34 artırarak %2,1 yükseldi.

Olumsuz Gelişmeler

Lockheed Martin finansal sonuçlarının beklentilerin üstünde gelmesiyle %5,6 değer kazandı. Ancak Comcast, bilançosundan aldığı karışık sinyallerle %2,5 değer kaybederken, UPS ikinci çeyrek gelir ve karının beklentilerin altında kalması üzerine %12 düşüş yaşadı.

Genel Motors'un (GM) finansal sonuçları beklentileri aşmasına rağmen elektrikli araç projelerinin erteleneceğini açıklaması sonucunda hisseleri %6,4 değer kaybetti.