New York Borsasında Yükseliş Trendi

New York Borsasında Güçlü Kapanış

New York borsası, 17 Ekim 2023 tarihinde, ABD'de işsizlik maaşı başvurularının azalması ile birlikte yükseliş eğilimi gösterdi. Böylece, borsa gün kapanışını pozitif bir tabloyla tamamladı.

Piyasa Endeksleri Üst Üste Kazanım Sağladı

Kapanışta Dow Jones endeksi, 600 puanın üzerinde bir artış yakalayarak %1,76 değer kazanarak 39.446,49 puana ulaştı. S&P 500 endeksi, %2,30 artışla 5.319,31 puana çıkarken, Nasdaq endeksi de %2,86 yükselerek 16.659 puana erişti.

İşsizlik Maaşı Başvurularındaki Azalma Önemli Bir Gelişme

ABD'de, işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısında 3 Ağustos ile biten haftada bu rakam 233 bine gerileyerek piyasa tahminlerinin altında bir sonuç olarak kaydedildi. Önceki haftaya göre ise 17 bin kişi azaldı. Analistler, bu durumun, iş gücü piyasasındaki durumu bir nebze rahatlatıcı etki yarattığını belirtti.

Fed Yetkililerinin Görüşleri Piyasaları Etkiliyor

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri durumun analizini yapmaya devam ediyor. Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, iş gücü piyasasındaki soğumanın işten çıkarmalardan çok işe alımların yavaşlamasından kaynaklandığını belirtti. Barkin, önümüzdeki aylarda enflasyon tarafında olumlu veriler beklediğini de ifade etti.

Diğer bir Fed yetkilisi olan Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, iş gücü piyasasının geleceği hakkında daha fazla veri görmeleri gerektiğine dikkat çekti. Goolsbee, ABD ekonomisinin normalleşme sürecine girdiğini vurguladı.

10 Yıllık Tahvil Faizleri ve Bilanço Sezonu

Bu gelişmelerin ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi %3,98 seviyesine geri dönerken, yatırımcılar bilanço sezonunu da dikkatle takip ediyor. Eli Lilly şirkete ait hisseler, beklentilerin üzerinde gelen finansal sonuçlar ve yükselen gelir tahminleri sayesinde %9,5 değer kazanırken, Warner Bros Discovery hisseleri ise geleneksel televizyon yayıncılığına dair endişeler nedeniyle %9 değer kaybetti.