New York Katolik Kilisesi, bin 311 mağdura 300 milyon dolar tazminat ödeyecek

New York Başpiskoposluğu, 1952-2020 yılları arasında kilise görevlileri tarafından gerçekleştirildiği öne sürülen cinsel istismar iddialarıyla ilgili olarak bin 311 mağdurla uzlaşma sağlanacağını açıkladı. Kurum, mağdurlara 300 milyon dolar tazminat ödenmesi için çeşitli adımlar atıldığını bildirdi.

Uzlaşma süreci ve alınan önlemler

Açıklamada, söz konusu davaların 2024 yılında medeni hukuk kapsamında mahkemeye taşınacağı ve kilise ile davacıların uzlaşma konusunda anlaşmaya vardığı belirtildi. Başpiskoposluk, kurumun geçmişindeki "bir karanlığın" kabul edildiğini ve hayatta kalan mağdurlara tazminat sağlanarak küresel bir uzlaşma hedeflendiğini duyurdu.

Başpiskoposluk, 300 milyon dolar tutarındaki tazminat fonunu oluşturmak için çalışanların işten çıkarıldığını, harcamaların azaltıldığını ve bazı gayrimenkullerin satışa çıkarıldığını açıkladı. Başpiskopos Timothy Dolan açık mektubunda, "Çocuklara yönelik cinsel istismar daha önce de kabullendiğimiz şekilde kilisemiz için bir utanç nedeni olmuştur. Bir kez daha gençlerimize sağlayamadığımız güvenlik nedeniyle güvenini zedelediğimiz kişilerden af diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Sigorta şirketi ile ihtilaf

Kilise, tazminat çabalarının Chubb Sigorta Şirketleri ile devam eden hukuki mücadeleler nedeniyle karmaşıklaştığını belirtti. Açıklamaya göre Chubb, kilisenin 2000 yılından önceki on yıllardaki iddialara ilişkin sorumluluğu üstlenmeyi reddediyor.

Sigorta şirketi ise başpiskoposluğu on yıllarca cinsel istismara göz yummak ve olayları örtbas etmekle suçlayarak şeffaflık çağrısında bulundu. Şirketin beyanında, "Başpiskoposluğun sigortası sadece kazaları kapsamaktadır, yıllarca süren istismarlara kasten izin verilmesine yönelik tazminat ödemelerini değil. Tazminat ödemelerinin kapsanması, suç oluşturan davranışları kolaylaştıran kişiler için bir ödül olacağı için sigorta bu alanlarda yardım sunmaz" denildi.

Avukatların değerlendirmesi ve olası etkiler

Yaklaşık 300 davacıyı temsil eden Avukat Jeff Anderson, uzlaşma sürecinde usulsüzlüklerin eksiksiz açıklanması ve gelecekteki suistimalleri önleyecek tedbirlerin ilan edilmesinin gerekliliğini vurguladı. Anderson, "Hesaplaşma zamanı geldi de geçti" dedi.

Anderson ayrıca, 2024'te Los Angeles Başpiskoposluğu ile sonuçlanan ve rekor düzeyde 880 milyon dolar tazminatla sonuçlanan davaya atıfta bulunarak, New York davasının toplam ödemelerinin bu rekoru aşabileceğini öne sürdü.

Benzer davaların kapsamı

ABD'de on yıllar boyunca birçok çocuk istismarı iddiasına karışan papaz ve kilise çalışanlarının korunduğu yönündeki suçlamalar daha önce de gündeme gelmiş; benzer davalarda kurbanlara milyarlarca dolar tutarında tazminat ödemesi yapıldığı kaydediliyor.

