New York Metroda Ölümcül Yangının Kurbanı Kadının Kimliği Belirlendi

ABD’nin New York kentinde metroda seyahat ederken ateşe verilerek hayatını kaybeden kadının kimliği tespit edildi. New York Polis Departmanı (NYPD), CNN’e yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden kadının 61 yaşındaki Debrina Kawam olduğunu bildirdi.

Kawam’ın New Jersey’nin Toms River kasabasının sakini olduğu ve bir sağlık şirketinde pazarlama direktörü olarak görev yaptığı öğrenildi. Ölümlü olay, 22 Aralık tarihinde gerçekleşti. Kawam, Bucklyn’deki Stillwell Avenue hattının son durağına doğru giden F treninde uyku halinde seyahat ediyordu.

Aynı vagonda bulunan bir erkek, Kawam’ın elbiselerini ateşe verdi. Yangını fark eden polis hemen müdahale etti ancak Kawam, olay yerinde hayatını kaybetti. Yangın söndürme tüpüyle yapılan müdahale, maalesef geç kalmıştı.

Olayın ardından polis, 33 yaşındaki düzensiz göçmen Sebastian Zapeta Calil'i şüpheli olarak yakalayarak birinci ve ikinci derece cinayet suçlamasıyla gözaltına aldı. Kawam'ın kimliği, vücudundaki ağır yanık hasarı nedeniyle tespit edilememişti.