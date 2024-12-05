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New York Polisi, UnitedHealthcare CEO'suna Yönelik Saldırı ile İlgili Yeni Görüntüler Yayınladı

NYPD, UnitedHealthcare CEO'su Brian Thompson'a yapılan silahlı saldırıya dair yeni güvenlik görüntüleri paylaştı.

Yayın Tarihi: 05.12.2024 00:55
Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 00:55
New York Polisi, UnitedHealthcare CEO'suna Yönelik Saldırı ile İlgili Yeni Görüntüler Yayınladı

New York Polisi, Brian Thompson'a Yönelik Saldırı ile İlgili Yeni Görüntüler Yayınladı

ABD'de New York polisi (NYPD), ülkenin önde gelen sağlık sigorta şirketi UnitedHealthcare'in Üst Yöneticisi (CEO) Brian Thompson'a yönelik silahlı saldırıyla ilgili yeni görüntüler yayınladı. NYPD'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, güvenlik kameralarından elde edilen video ve fotoğraflara yer verildi.

Saldırganın Tanımı ve Olay Anı

Saldırıdan önce çekildiği anlaşılan güvenlik kamerası kayıtlarında, saldırganın sırt çantası taşıyan beyaz bir erkek olduğu ve yüzünü siyah bir maskeyle gizlemeye çalıştığı görülüyor. NYPD'den paylaşılan olay anı videosunda, Thompson'a otele girmek üzereyken arkadan yaklaşarak ateş etmeye başlayan saldırganın, Thompson yere düştükten sonra da ateş etmeyi sürdürdüğü ve olay yerinden yürüyerek uzaklaştığı anlar yer alıyor. Saldırganın silahının ucunda susturucu olduğu dikkati çekiyor.

Soruşturmaya Dair Açıklamalar

NYPD Baş Dedektifi Joseph Kenny, dün düzenlenen basın toplantısında, saldırganın profesyonelliği konusundaki sorulara, soruşturmanın sürdüğüne işaret ederek cevap vermedi.

Tehditler ve Aile Açıklamaları

Thompson'un eşi Paulette Thompson, olaydan sonra NBC News'e yaptığı açıklamada, eşinin bazı tehditler aldığını, buna rağmen seyahat planlarını değiştirmediğini belirtti. “Evet, bazı tehditler vardı ama ayrıntıları bilmiyorum, sadece onu tehdit eden bazı insanlar olduğunu söylediğini biliyorum.” dedi.

Paulette Thompson, tehditlerin bazı “sigorta kapsam eksikliği” ile ilgili olduğuna inandığını dile getirerek, “Şu anda gerçekten mantıklı bir yanıt veremiyorum, saldırıyı yeni öğrendim ve çocuklarımı teselli etmeye çalışıyorum.” diye konuştu.

Olayın Detayları

ABD'nin en büyük sağlık sigorta şirketlerinden UnitedHealthcare'in CEO'su Brian Thompson, dün New York Manhattan'da bir konferans için geldiği otele girerken uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Son 20 yıldır ABD'nin önde gelen sağlık sigorta şirketlerinden biri olan UnitedHealthcare için çalışan 50 yaşındaki Thompson, 2021 yılından bu yana CEO olarak görev yapıyordu.

NYPD, saldırının ardından düzenlenen basın toplantısında, kanıtların Thompson'ın özellikle hedef alındığını gösterdiğini ancak saldırının hangi saikle gerçekleştirildiği konusunda ellerinde henüz bir bilgi olmadığını açıkladı. Manhattan'ın en işlek bölgesinde meydana gelen saldırı nedeniyle Noel sezonunda New Yorkluların güvenliği ve şehirdeki suç oranları tekrar gündemde.

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