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New York'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Coşkusu

New York Türkevi, Cumhuriyet Bayramı’nı gururla kutladı.

Yayın Tarihi: 28.10.2024 09:28
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 09:28
New York'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Coşkusu

New York Türkevi'nde Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu

ABD'nin New York şehrindeki Türkevi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü dolayısıyla bir resepsiyon düzenledi.

Önemli İsimler Bir Araya Geldi

Resepsiyon, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal ve New York Başkonsolosu Muhittin Ahmet Yazal ev sahipliğinde gerçekleşti. Çok sayıda davetli ile ABD'deki Türk toplumunun temsilcileri etkinliğe katıldı.

İlk Adımlar ve Kutlamalar

Program, İstiklal Marşı ve ABD ulusal marşlarının okunmasıyla başladı. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajı katılımcılara iletildi.

Katılımcılara Mesajlar

Büyükelçi Sedat Önal, katılımcılara yönelik yaptığı konuşmada, "Bugün çok mutlu bir gün. Haklı bir gurur içindeyiz. Haklı bir coşku içindeyiz. Geleceğe ümitle bakıyoruz," diyerek bayram coşkusunu paylaştı.

Başkonsolos Yazal ise, "Burada Türkiye'nin evi, Türklerin evi olan Türkevi'nde sizlerle beraber olmak bize mutluluk veriyor," sözleriyle duygu ve düşüncelerini aktardı.

Yemek ve Müzik İkramı

Konuşmaların ardından katılımcılara lezzetli ikramlarda bulunuldu ve program müzik dinletisiyle son buldu.

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