DOLAR
34,24 -0,13%
EURO
36,94 -0,58%
ALTIN
2.936,52 -0,43%
BITCOIN
2.566.983,83 1,72%

New York'ta 5 Yıl Ücretsiz Konaklayan Adamın Davasında Akıl Sağlığı Sorunu

New York'ta 5 yıl boyunca otelde bedava kalan kişinin akıl sağlığı yargı sürecini etkiledi.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 14:03
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 14:03
New York'ta 5 Yıl Ücretsiz Konaklayan Adamın Davasında Akıl Sağlığı Sorunu

New York'taki Otel Skandalı

ABD'nin New York kentinde, yıllarca ücreti ödenmeden bir otelde kalan ve otelin sahibi olduğunu iddia eden bir adam, akıl sağlığı sorunları nedeniyle yargılanmaya elverişli bulunmadı.

Mickey Barreto'nun İddiaları

Mickey Barreto adlı şahıs, 2018 yılında New Yorker Otelinde, tek gecelik konaklama için ödediği 200 doları sonrası kiralama yasasındaki bir boşluktan faydalanarak, odasının "tam zamanlı sakini" olduğunu savundu. Bu durumda, yaklaşık beş yıl boyunca otelde hiçbir ücret ödemeden yaşadı.

Yargı Sürecinde Akıl Sağlığı Engeli

Manhattan Bölge Savcısı Alvin Bragg tarafından açılan davada, Barreto'nun akıl sağlığı sorunları ve madde bağımlılığı yaşadığı belirtildi. Mahkeme, Barreto'ya uygun bir psikolojik tedavi merkezi bulması için 13 Kasım'a kadar süre tanıdı.

Barreto'nun Savunması

Barreto, uyuşturucu bağımlılığı iddialarını reddederek, savcıların elinde yeterli kanıt olmadığını öne sürdü ve kendisini hastaneye yatırmaya çalıştıklarını ifade etti. "Bunun daha iyi bir şey olup olmadığını sorarsan, bir anlamda öyle. Çünkü suçlu muamelesi görmüyorum, deli muamelesi görüyorum," diye konuştu.

Olayın Gelişimi

Barreto, 2018'de kaldığı odanın tapusunu kendine ait olduğunu iddia ederek, otelin banka hesaplarının kendi üzerine devredilmesi için de talepte bulundu. Otelin avukatları, Barreto’nun otelden çıkarılması için çeşitli yasal yollar aradı; ancak anlaşma sağlanamadı.

Şubat ayında, Barreto dolandırıcılık ve mahkeme kararına uymamak gibi toplamda 24 suçlamayla karşı karşıya kaldı. Ayrıca, otelin Kuzey Kore'deki bir kiliseye ait olduğunu ve bu durumun ABD'nin yaptırımlarını ihlal ettiğini savunarak dikkat çekti. Şubat ayında tutuklanan Barreto, mahkeme kararıyla psikiyatrik muayeneye tabi tutuldu.

İLGİLİ HABERLER

Tek şarta 150.000 TL karşılıksız verilecek! Bakan Uraloğlu’ndan yeni destek açıklaması

Cep telefonu alacaklar dikkat! 131 TL'den 45.000 TL'ye yükselecek

800.000 TL faizsiz kredi imkanı açıklandı! Kasım ayı son olacak

Cumhuriyet tarihinin en geniş TOKİ projesi! Bu sabah 81 ilde resmen başvurular başladı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Rafael Kasırgası Küba'yı Vurdu: Elektrik Kesintileri ve Aldığı Önlemler
2
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in Tutukluluğuna İtiraz Reddi
3
New York'ta 5 Yıl Ücretsiz Konaklayan Adamın Davasında Akıl Sağlığı Sorunu
4
Mısır ve Sudan: Su Güvenliği Üzerine Kritik Görüşmeler
5
İsrail Ordusunun Gazze'nin Kuzeyini İkiye Bölme Planı
6
Yusuf Ziya Yılmaz Elazığ'da Hizmet Vurgusu Yaptı
7
İSKİ, Kabakoz Havzası'ndaki Kaçak Yapıları Yıktı

Cumhuriyet tarihinin en geniş TOKİ projesi! Bu sabah 81 ilde resmen başvurular başladı!

Araç sahibi olanı dara sokacaklar! Ocak’ta o ücrete de yüzde 43 zam

SSK, Bağkur ve 4C’liyi bekleyen Ocak sürprizi nihayet ortaya çıktı! OVP’deki hesaplar çarşıya uymayacak

Sıfır otomobili taksitle aldıracak dev kampanya! Kasım ayı bitmeden 155.000 TL kar alınacak

2025 yılı için erken tahmin! Erken seçim ve asgari ücret tespiti açıklaması geldi

Cep telefonu alacaklar dikkat! 131 TL'den 45.000 TL'ye yükselecek

Trump ne zaman göreve başlayacak?- Kaç yıl görevde kalacak

Tek şarta 150.000 TL karşılıksız verilecek! Bakan Uraloğlu’ndan yeni destek açıklaması

2025’te araçlar yüzde 43,93 daha ucuza alınacak! Karar DÜN açıklandı

Beylikdüzü, Maltepe ve Esenler... SGK açıkladı satışlar resmen başladı

Yeni zam oranı netlik kazandı! Yüzde 40 zam ceplere yakışacak

800.000 TL faizsiz kredi imkanı açıklandı! Kasım ayı son olacak