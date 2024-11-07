New York'ta 5 Yıl Ücretsiz Konaklayan Adamın Davasında Akıl Sağlığı Sorunu

New York'taki Otel Skandalı

ABD'nin New York kentinde, yıllarca ücreti ödenmeden bir otelde kalan ve otelin sahibi olduğunu iddia eden bir adam, akıl sağlığı sorunları nedeniyle yargılanmaya elverişli bulunmadı.

Mickey Barreto'nun İddiaları

Mickey Barreto adlı şahıs, 2018 yılında New Yorker Otelinde, tek gecelik konaklama için ödediği 200 doları sonrası kiralama yasasındaki bir boşluktan faydalanarak, odasının "tam zamanlı sakini" olduğunu savundu. Bu durumda, yaklaşık beş yıl boyunca otelde hiçbir ücret ödemeden yaşadı.

Yargı Sürecinde Akıl Sağlığı Engeli

Manhattan Bölge Savcısı Alvin Bragg tarafından açılan davada, Barreto'nun akıl sağlığı sorunları ve madde bağımlılığı yaşadığı belirtildi. Mahkeme, Barreto'ya uygun bir psikolojik tedavi merkezi bulması için 13 Kasım'a kadar süre tanıdı.

Barreto'nun Savunması

Barreto, uyuşturucu bağımlılığı iddialarını reddederek, savcıların elinde yeterli kanıt olmadığını öne sürdü ve kendisini hastaneye yatırmaya çalıştıklarını ifade etti. "Bunun daha iyi bir şey olup olmadığını sorarsan, bir anlamda öyle. Çünkü suçlu muamelesi görmüyorum, deli muamelesi görüyorum," diye konuştu.

Olayın Gelişimi

Barreto, 2018'de kaldığı odanın tapusunu kendine ait olduğunu iddia ederek, otelin banka hesaplarının kendi üzerine devredilmesi için de talepte bulundu. Otelin avukatları, Barreto’nun otelden çıkarılması için çeşitli yasal yollar aradı; ancak anlaşma sağlanamadı.

Şubat ayında, Barreto dolandırıcılık ve mahkeme kararına uymamak gibi toplamda 24 suçlamayla karşı karşıya kaldı. Ayrıca, otelin Kuzey Kore'deki bir kiliseye ait olduğunu ve bu durumun ABD'nin yaptırımlarını ihlal ettiğini savunarak dikkat çekti. Şubat ayında tutuklanan Barreto, mahkeme kararıyla psikiyatrik muayeneye tabi tutuldu.