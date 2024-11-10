DOLAR
34,38 0%
EURO
36,84 0%
ALTIN
2.969,82 0%
BITCOIN
2.739.391,92 -4,49%

New York'ta Atatürk, 86. Yılında Anıldı

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, 86. ölüm yıl dönümünde New York'taki Türkevi'nde anıldı.

Yayın Tarihi: 10.11.2024 17:54
Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 17:54
New York'ta Atatürk, 86. Yılında Anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında New York'taki Türkevi'nde düzenlenen törenle anıldı.

Törene, Türkiye'nin New York Başkonsolosu Büyükelçi Ahmet Yazal ev sahipliği yaptı. Etkinliğe, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız, TMBM Daimi Temsilciliği Askeri Danışmanı Albay Anıl Karaca ile diğer temsilciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende, saat 09.05'te sirenler çalındı ve katılımcılar saygı duruşunda bulundu. Ardından İstiklal Marşı okundu. New York'taki Türk okullarında eğitim gören öğrenciler de törene renk katarak şiirler seslendirdi.

Başkan Ahmet Yazal, konuşmasında 10 Kasım’ın Cumhuriyet’in kuruluş aşamasındaki zorlukları anımsamak için bir fırsat olduğunu vurguladı. Yazal, "Her zaman bu törenleri aslında Atamıza layık olmak için yapıyoruz. Onun vizyonunu yaşatmak ve kendi alanımızda daha iyi hale gelmek adına düşünmek, önemli bir fırsat. Atamızı ne kadar şükranla ansak azdır," dedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Gülümseten Kasım Kampanyası: Bu ürünlere bakmayan binlerce lira kaybedecek

Doğu Ekspresi bileti almak isteyenler dikkat! Tarihler verildi

Başkandan asgari ücret iddialarına son net tavır geldi

TCMB'den EMEKLİ maaş zam tablosunda yüzde 6’lık artış! İşte zam oranları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bangladeş'te Miting Öncesi Şiddet: Eski Başbakan Hasina Destekçileri ile Muhalifler Arasında Arbede
2
İsrail'in Lübnan'a Saldırılarında 31 Kişi Hayatını Kaybetti
3
Amsterdam'da Filistin Destekçilerine Sert Polis Müdahale
4
İsrail, Şam'da Hava Saldırısı Düzenledi İddiası
5
Netanyahu, Lübnan'daki Patlamaların Sorumluluğunu Üstlendi
6
Şanlıurfa'da Düğünde Havaya Açılan Ateşle Genç Kız Hayatını Kaybetti
7
Tuskegee Üniversitesi'nde Silahlı Saldırı: 1 Ölü, Çok Sayıda Yaralı

Şubat ayında faturalar 2 katı artacak! Elektrik faturası adına olan dikkat!

TCMB'den EMEKLİ maaş zam tablosunda yüzde 6’lık artış! İşte zam oranları

Başkandan asgari ücret iddialarına son net tavır geldi

Gülümseten Kasım Kampanyası: Bu ürünlere bakmayan binlerce lira kaybedecek

Cuma akşamı onların günü! IBAN’a bakan kazanacak

Ortak Türk Alfabesi uzlaşısı geldi! Yeni alfabe kullanılmaya başlayacak

Kamudan emekliye 4500 TL ödeme çıktı! Kasım boyunca süregelecek

Asgari ücretli haricinde zamdan etkilenecek milyonlarca kişi açıklandı! Ocak ayında gelecek

Tek tek hesaplandı! Trump’ın başkan seçilmesi Türkiye ekonomisini zora sokacak

2025 gelmeden zamları bir bir geliyor! Sabah açıklandı cepleri fena yakıyor

Doğu Ekspresi bileti almak isteyenler dikkat! Tarihler verildi

KYK bursu mu - KYK kredisi mi? KYK kredisi faizli mi geri ödenecek