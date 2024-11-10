New York'ta Atatürk, 86. Yılında Anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında New York'taki Türkevi'nde düzenlenen törenle anıldı.

Törene, Türkiye'nin New York Başkonsolosu Büyükelçi Ahmet Yazal ev sahipliği yaptı. Etkinliğe, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız, TMBM Daimi Temsilciliği Askeri Danışmanı Albay Anıl Karaca ile diğer temsilciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende, saat 09.05'te sirenler çalındı ve katılımcılar saygı duruşunda bulundu. Ardından İstiklal Marşı okundu. New York'taki Türk okullarında eğitim gören öğrenciler de törene renk katarak şiirler seslendirdi.

Başkan Ahmet Yazal, konuşmasında 10 Kasım’ın Cumhuriyet’in kuruluş aşamasındaki zorlukları anımsamak için bir fırsat olduğunu vurguladı. Yazal, "Her zaman bu törenleri aslında Atamıza layık olmak için yapıyoruz. Onun vizyonunu yaşatmak ve kendi alanımızda daha iyi hale gelmek adına düşünmek, önemli bir fırsat. Atamızı ne kadar şükranla ansak azdır," dedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.