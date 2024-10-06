New York'ta Binlerce Kişi Gazze'deki Soykırımı Protesto Etti

New York'ta Gazze'ye Destek Yürüyüşü

New York'ta, İsrail'in Gazze'deki eylemleri nedeniyle düzenlenen büyük bir yürüyüş, binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşti. Protestocular, "1 yıldır süren soykırıma karşı 1 yıldır süren direniş" yazılı pankartlar taşıyarak, Times Square'de buluştu.

Gazze İçin Ses Yükseltildi

Etkinlikte katılımcılar, Gazze'deki soykırımın durdurulması ve İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının sonlandırılması yönünde çağrılarda bulundu.

Times Square'de, Filistin bayrakları ile donanmış on binlerce gösterici, "Siz alışveriş yaparken Gazze'ye bombalar yağıyor", "Gazze'ye özgürlük" ve "Gazze'de soykırımı durdurun" gibi sloganlar atmadan geçemedi.

Göstericiler, "Özgür Filistin" ve "ABD soykırımı fonlama" yazılı pankartlar eşliğinde davullar çalarak, Times Square'den hareketle New York'un ünlü 5. caddesinden geçerek Washington Square Park'ta protestolarına devam etti.

Güvenlik Önlemleri Alındı

Etkinlik boyunca çok sayıda New York Polis Teşkilatı (NYPD) üyesi görev alarak güvenlik önlemlerini üstlenirken, eylemin barışçıl bir şekilde sürmesi sağlandı.

İsrail'in Gazze'deki eylemleri, 1. yılını doldururken, Los Angeles ve Washington gibi diğer şehirlerde de benzer protestolar gerçekleştirildi.