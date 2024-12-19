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New York'ta Eşsiz Mastodon Fosili Keşfedildi

New York'ta yaklaşık 10 bin yıl önceye ait mastodon fosili bulundu. Eyalet genelindeki ilk örnek olan bu keşif, bilim dünyasında heyecan yarattı.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 11:33
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 11:33
New York'ta Eşsiz Mastodon Fosili Keşfedildi

New York'ta Mastodon Fosili Bulundu

ABD'nin New York eyaletinde, yaklaşık 10 bin yıl önce nesli tükenmiş olan mastodon türüne ait kemik kalıntıları keşfedildi. Eyalet yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, Orange County kasabasındaki bir evin arka bahçesinden çıkarılan çene, ayak parmağı ve kaburga kemikleri, türün yetişkin bir bireyine ait olduğu düşünülüyor.

Önemli Bir Keşif

Açıklamada, mastodon fosilinin son 11 yılda eyalette bulunan ilk örnek olduğu ve New York genelinde bugüne kadar keşfedilen 150 fosilden biri olduğu belirtildi. New York Eyalet Müzesi araştırmacıları, kalıntılar üzerinde radyokarbon tarihleme gibi işlemler yaparak, bu memelinin ne zaman bölgede yaşadığı ve beslenme şekli ile ilgili bilgiler elde etmeyi hedefliyor.

Mastodonların Özellikleri

Mammutidae familyasından olan mastodonlar, günümüz filleri ile soyu tükenmiş mamutların akrabasıdır. Mamutlardan daha kısa ve tıknaz olan bu canlılar, modern fillere göre daha düz kafatasına ve küçük kulaklara sahipti. Yaklaşık 2,6 milyon yıl önce başlayıp 11 bin 700 yıl öncesine kadar süren Pleistosen (Son Buzul Çağı) döneminde Amerika kıtasının kuzeydoğusunda yaşamaktadırlar.

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