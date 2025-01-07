New York'ta Filistin İçin Eylem: Doktor Ebu Safiyye serbest bırakılsın!

ABD'nin New York kentinde, Filistin'e destek veren göstericiler, İsrail ordusu tarafından alıkonulan Gazze Şeridi'ndeki Kemal Advan Hastanesi Müdürü Dr. Hüsam Ebu Safiyyenin serbest bırakılması için bir araya geldi.

Dr. Ebu Safiyye'nin Serbest Bırakılması İçin Protesto

New York'taki göstericiler, Tisch Hastanesi önünde buluşarak, 27 Aralık 2024'ten bu yana İsrail tarafından alıkonulan Dr. Ebu Safiyyenin serbes bırakılması talebini dile getirdi.

Göstericiler arasında sağlık çalışanlarının da bulunduğu kalabalık, “Bir çocuk daha olmaz, bir daha hastane olmaz”, “Sonsuza kadar Gazze” ve “Soykırımdan bıktık” yazılı dövizler taşıyarak sık sık slogan attılar.

İsrail'in Hastane Baskını

İsrail ordusu, 27 Aralık 2024 tarihinde Kemal Advan Hastanesini kuşatma altına alarak sağlık personelini ve yaralıları zorla dışarı çıkarmış, hastanenin bazı bölümlerini ateşe vermişti.

Gazze'deki Filistin hükümeti, Ebu Safiyye ve sağlık personelinin İsrail tarafından alıkonulduğunu açıklamış ve akıbetleriyle ilgili bilgi verilmesini talep etmiştir.