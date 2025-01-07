DOLAR
35,32 -0,03%
EURO
36,82 -0,32%
ALTIN
2.999,67 -0,34%
BITCOIN
3.594.634,85 0,25%

New York'ta Filistin İçin Eylem: Doktor Ebu Safiyye serbest bırakılsın!

ABD'nin New York kentinde, İsrail'in alıkoyduğu doktor Dr. Hüsam Ebu Safiyye için protesto gösterisi düzenlendi.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 09:53
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 09:53
New York'ta Filistin İçin Eylem: Doktor Ebu Safiyye serbest bırakılsın!

New York'ta Filistin İçin Eylem: Doktor Ebu Safiyye serbest bırakılsın!

ABD'nin New York kentinde, Filistin'e destek veren göstericiler, İsrail ordusu tarafından alıkonulan Gazze Şeridi'ndeki Kemal Advan Hastanesi Müdürü Dr. Hüsam Ebu Safiyyenin serbest bırakılması için bir araya geldi.

Dr. Ebu Safiyye'nin Serbest Bırakılması İçin Protesto

New York'taki göstericiler, Tisch Hastanesi önünde buluşarak, 27 Aralık 2024'ten bu yana İsrail tarafından alıkonulan Dr. Ebu Safiyyenin serbes bırakılması talebini dile getirdi.

Göstericiler arasında sağlık çalışanlarının da bulunduğu kalabalık, “Bir çocuk daha olmaz, bir daha hastane olmaz”, “Sonsuza kadar Gazze” ve “Soykırımdan bıktık” yazılı dövizler taşıyarak sık sık slogan attılar.

İsrail'in Hastane Baskını

İsrail ordusu, 27 Aralık 2024 tarihinde Kemal Advan Hastanesini kuşatma altına alarak sağlık personelini ve yaralıları zorla dışarı çıkarmış, hastanenin bazı bölümlerini ateşe vermişti.

Gazze'deki Filistin hükümeti, Ebu Safiyye ve sağlık personelinin İsrail tarafından alıkonulduğunu açıklamış ve akıbetleriyle ilgili bilgi verilmesini talep etmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası'ndan 1500 TL Ödeme: 7 Şubat'ta ödeniyor

Bankacılık Sektöründe Dev Zam: EFT Ücretleri Yüzde 44,38 Arttı!

Doğayla İç İçe Yaşamak İsteyenlere Fırsat: 16.500 TL’lik Ev Yap Otur İhalesi!

Devletten Çifte Alım Hamlesi: Uzman ve Destek Personeli İstihdamı Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Selçuk Özdağ, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı
2
Edirne'de Görüş Mesafesi 50 Metreye Düştü: Sis Hayatı Olumsuz Etkiledi
3
Senatör Bernie Sanders'tan İsrail'e Silah Satışına Karşı Sert Çağrı
4
ABD, Suriye'de Barışçıl Geçişe Desteğini Yeniledi
5
Aksaray'da Kaçak Kazı Yapan 5 Şüpheli Suçüstü Yakalandı
6
Hindistan Büyükelçisi Pardeshi, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında Yer Aldı
7
Kırıkkale'de Kamyonet Çarpması: Bir Yaya Hayatını Kaybetti

Bankacılık Sektöründe Dev Zam: EFT Ücretleri Yüzde 44,38 Arttı!

Doğalgaza Yüzde 77,96 Zam! Yeni Tarifeler 2025'te Yürürlüğe Girecek

Ocak Ayında Yüzde 4.2 Refah Payı Zammı Bekleniyor!

En Düşük Emekli Maaşına Asgari Ücret Ayarı Geliyor

Devletten Çifte Alım Hamlesi: Uzman ve Destek Personeli İstihdamı Başladı

Doğayla İç İçe Yaşamak İsteyenlere Fırsat: 16.500 TL’lik Ev Yap Otur İhalesi!

Kredi Çekenler İçin Devletin İade Fırsatı: Primlerinizi Geri Alın!

Akaryakıt Fiyatlarına Rekor Zam! Benzin Fiyatları Artıyor

İş Bankası'ndan Emekliye 12.000 TL Promosyon ve 250.000 TL Ödeme Açıklandı

Asgari Ücrette Olası Ara Zam İhtimali: Erdoğan'dan Dikkat Çeken Açıklama

2025'te Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 55 Zam Bekleniyor

Ziraat Bankası'ndan 1500 TL Ödeme: 7 Şubat'ta ödeniyor