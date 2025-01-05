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New York'ta İlk Trafik Yoğunluğu Ücreti Uygulaması Başladı

New York, ABD'de ilk kez 'trafik yoğunluğu ücreti' uygulamasını hayata geçirerek trafik sıkışıklığını azaltmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 05.01.2025 14:18
Güncelleme Tarihi: 05.01.2025 14:18
New York'ta İlk Trafik Yoğunluğu Ücreti Uygulaması Başladı

New York'ta Tarihi Uygulama

ABD'daki araçlar için trafik yoğunluğu ücreti uygulaması, ilk kez New York'ta yürürlüğe girdi. Bu yeni uygulama, trafik sıkışıklığını azaltmak amacıyla hayata geçirildi.

Ücretlendirme Detayları

New York Times gazetesinin haberine göre, Central Park'ın güneyinde bulunan Empire State, Times Square ve Wall Street çevresindeki bölgelere araçlarıyla girecek kişiler, günlük 9 dolara kadar ücret ödemek zorunda. Günün en yoğun saatlerinde bu bölgelere giriş ücreti 9 dolar, diğer saatlerde ise 2,25 dolar olarak belirlenmiştir.

Gelecekteki Fiyat Artışları

Uygulamanın, 2028'e kadar 12 dolara, 2031'e kadar ise 15 dolara çıkarılması planlanmaktadır. Bu uygulama ile birlikte toplu taşıma altyapısının iyileştirilmesi hedefleniyor.

Geçmiş ve Tepkiler

New York Valisi Kathy Hochul, bu teklifi iki yıl önce sunmuştu. Ancak, başlangıçta uygulama yoğun şikayetler üzerine hayata geçirilememiş, sonrasında revize edilmiştir. Ayrıca, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump da bu uygulamaya karşı olduğunu ifade etmiştir.

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