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New York'ta Kırım Türkleri İçin Önemli Kültürel Etkinlik

New York'taki Türkevi, Kırım Türklerinin kültürel mirasına dikkat çeken bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Yayın Tarihi: 12.04.2025 00:23
Güncelleme Tarihi: 12.04.2025 00:23
New York'ta Kırım Türkleri İçin Önemli Kültürel Etkinlik

New York'ta bulunan Türkevi, Kırım Türklerinin kültürel mirasına yönelik düzenlenen önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Türkiye ve Ukrayna başkonsolosluklarının işbirliğiyle gerçekleştirilen bu etkinlik, birçok önemli ismi bir araya getirdi.

Etkinliğe, iki ülkenin konsolosluk temsilcilerinin yanı sıra Ukraynalı ve Türk sivil toplum kuruluşları ile New York sanat çevrelerinden birçok temsilci katılım gösterdi. Açılış, Ukraynalı sanatçı Irina Rodnikoff'un kuratörlüğünü üstlendiği, iki ülke sanatçılarının eserlerinin yer aldığı bir serginin açılışı ile gerçekleştirildi.

Açılışta konuşma yapan New York Türkiye Başkonsolosluğu Muavin Konsolosu Tugay Şen ve Ukrayna Başkonsolosluğu Konsolosu Nataliia Musiienko, iki ülke arasındaki dayanışma ve kültürel bağların önemine vurgu yaptı. Ayrıca, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi olarak atanan Neriman Celal da gönderdiği video mesajda, New York'taki Kırım Türkleriyle dayanışma ve birlik mesajlarını paylaştı.

Etkinlikte, Kırım Türklerinin kültürel mirası ve iki ülke halkları arasındaki ortak değerler ile benzerlikler özellikle vurgulandı. Bunun yanı sıra, Kırımlı çocukların geleneksel dans gösterileri, Ukraynalı sahne performansı sanatçıları Matthew Matusovskiy ile Isabelle Feldman'ın modern dans gösterileri, Kırım yerel evlilik törenini anlatan video görselleri ile sunuldu.

New York'ta bulunan Türkevi, Kırım Türklerinin kültürel mirasına dikkati çeken etkinliğe ev...

New York'ta bulunan Türkevi, Kırım Türklerinin kültürel mirasına dikkati çeken etkinliğe ev sahipliği yaptı. Kırım Türklerinin kültürel mirası ve iki ülke halkı arasındaki ortak değerler ile benzerliklerin vurgulandığı etkinlikte, Kırımlı çocuklar geleneksel dans gösterisi sergiledi.

New York'ta bulunan Türkevi, Kırım Türklerinin kültürel mirasına dikkati çeken etkinliğe ev...

New York'ta bulunan Türkevi, Kırım Türklerinin kültürel mirasına dikkati çeken etkinliğe ev sahipliği yaptı. Kırım Türklerinin kültürel mirası ve iki ülke halkı arasındaki ortak değerler ile benzerliklerin vurgulandığı etkinlikte, Kırımlı çocuklar geleneksel dans gösterisi sergiledi.

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